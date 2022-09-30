ألونسو: فيرشتابن وريد بُل "مدهشان" في موسم 2022

كان سائق ألبين في الـ 25 عندما أحرز لقبه العالمي الثاني مع رينو في 2006 في الوقت الذي أصبح فيه فيرشتابن بعمر 25 اليوم الجمعة ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة سنغافورة الكبرى التي يُمكنه فيها حسم لقبه الثاني كذلك.

وسُئل ألونسو إن كان اللقب الثاني سيُصنّف فيرشتابن بين عظماء الرياضة، فأجاب: "أعتقد ذلك. إنّه بسنّ الـ 24 أو الـ 25. لا يزال أمامه طريقٌ طويل، لكنّني أتمنّى له حظًا أوفر مني، لأنّني كنت بعمر الـ 26 مع تلك الإحصائيّات. لكن لا تزال على حالها وأنا بسنّ الـ 40!".

وأكمل: "لكنّني متأكّدٌ من أنّه بالنظر إلى ما تبدو إليه الأمور مع ريد بُل للمستقبل، فإنّه سيُصبح أفضل فحسب".

وأشاد ألونسو بفيرشتابن وفريقه على أدائهما هذا العام، كما بدا أنّه انتقد فيراري لفشلها في استغلال سيارتها التنافسيّة.

وقال: "لم تكن معركة كبيرة، أليس كذلك؟ دائمًا ما كان هذا الموسم ليكون مهمًا بالنظر إلى التغيير الكبير في القوانين. أعتقد بأنّ فيراري امتلكت سيارة سريعة جدًا".

وأكمل: "لكنّ ريد بُل وماكس كانا مدهشين. لذا لم تكن هناك معركة لأنّ ماكس وريد بُل كانا أفضل من البقيّة. لكن لم تكن لهم السيارة الأفضل، لأنّني أعتقد بأنّ فيراري بذات المستوى أو أفضل".

وأردف: "إنّه لقبٌ مستحقٌ جدًا. أعتقد بأنّني مثلما قلت سابقًا فإنّهم الفريق الأفضل والسائق الأفضل بفارقٍ كبير، لذا أعتقد بأنّ موعد تحقيق اللقب ليس مهمًا جدًا، لأنّهم سيفعلون ذلك لا محالة. سنرى إن كان ذلك سيحدث هنا أم في اليابان".