ألونسو: فيرشتابن سيواجه "ضغطًا أقل" كحامل لقب البطولة في 2022

تمكّن فيرشتابن سائق ريد بُل من إلحاق الهزيمة بغريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس بعد موسم محتدم في 2021، ليظفر بأول لقب له قبل 3 أشهر في جولة أبوظبي الختامية.

وقد كان لقب 2021 تتويجًا لمشروع استمرّ 7 سنوات بين فيرشتابن وريد بُل، والذي بدأ عندما انتقل الهولندي إلى صفوف تورو روسو بعمر الـ 17 عامًا في 2015، ومن ثم تمّت ترقيته إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل خلال موسم 2016.

وعند سؤاله إذا ما سيواجه فيرشتابن ضغطًا متزايدًا ضمن أولى مواسمه كبطل عالم، أشار ألونسو إلى أنّ العكس هو الصحيح في هذه الحالة.

حيث قال: "لا أعتقد ذلك، على العكس، تواجه ضغطًا أقل في هذه الحالة، كونك حققت بالفعل أحد أحلامك".

وأضاف: "لذا يكون الوضع ممتعًا عندما تتوجه إلى السباقات وأنت تعلم بأنك بطل عالم لمرة واحدة بالفعل".

وتابع: "بمقدورك دومًا المنافسة على المزيد من البطولات وإضافة لقب آخر، لكن على أيّة حال ينبغي أن تواجه ضغطًا أقل".

من جهته، يتفق سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن - والذي كان لقبه الأول في 2010 هو بداية لسلسلة من أربعة ألقاب متتالية - مع أنّ اللقب الأول "يزيح الكثير من العبء من على كاهلك".

فقال: "ذلك كان منذ فترة طويلة للغاية بالنسبة لي. ما أتذكره أن اللقب الأول مثّل دفعة لي، وأزاح الكثير من العبء من على كاهلي".

وأردف: "إنه شعور رائع أن تبدأ الموسم وأنت بطل العالم. ولديك الرقم 1 على سيارتك، إنه شرف كبير. أعتقد بأننا جميعًا نتمنى أن نكون في ذلك الموقع".

وأكمل: "لم أرَ ذلك كعبء إضافي حينها. على العكس، مثّل ذلك دفعة لي. لذلك أعتقد بأنه سيشعر بذات الأمر كذلك، ولكن في النهاية الجميع مختلفون".