ألونسو فكّر في التراجع عن لفة المركز الثالث في تصفيات الصين

أثار ألونسو إعجاب المتابعين في شنغهاي عبر تقدمه على سيارات مكلارين وفيراري نحو المركز الثالث في القسم الحاسم من التصفيات، ليكون أفضل البقية خلف ثنائي ريد بُل ماكس فيرستابن الذي سينطلق أولًا وزميله سيرجيو بيريز.

لكن الإسباني اعترف بأنه فكّر بالفعل في إلغاء لفته الأخيرة التي دفعته إلى الأمام، وذلك بعدما خسر بضعة أعشار من الثانية خلال المنعطفات الأولى من حلبة شنغهاي.

"واجهت لحظة صعبة في المقطع الأول على المنعطفين الأول والثاني، وكدت أفقد السيطرة على السيارة" قال ألونسو.

وأضاف: "ومن ثم قلت في نفسي: حسنًا، سأواصل أم سألغي اللفة؟ كوني خسرت حوالي عشرين من الثانية خلال منعطفين. لكننا لم نستسلم، وضغطنا طوال اللفة وسجلنا زمنًا جيدًا".

هذا ورغم التعديلات التي أدخلتها أستون مارتن على السيارة لاستخلاص المزيد من الوتيرة لسباق الأحد، لكن ألونسو اعترف بأن الحالة المتغيرة على الدوام للمسار تجعل من تلك التغييرات بمثابة لعبة الحظ.

فقال: "السيارة تحسنت منذ هذا الصباح، أدخلنا بعض التغييرات على الإعدادات، ولنرى إذا ما يمكن ترجمة ذلك إلى نقاط جيدة في الغد".

وتابع: "بعض التغييرات ستكون مبهمة من حيث تأثيرها في الغد، حيث تنتظر لترى ما سيحدث، لكنني سعيد للغاية وفخور بالفريق".