ألونسو: فشل ألبين في إنهاء السباقات "غير مقبول حقاً"
قال فرناندو ألونسو أن مشاكل الموثوقية هذا الموسم "غير مقبولة حقاً" بعد انسحاب آخر لفريق ألبين من سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.
بدا وكأن الإسباني يتجه لتسجيل مجموع جيد من النقاط على حلبة مارينا باي حيث كان يحتل المركز السادس، قبل أن يتعرض لمشكلة في المحرك وينسحب.
وسرعان ما انسحب زميله إستيبان أوكون كذلك بسبب مشكلة في المحرك، ما فتح الباب على مصراعيه أمام مكلارين، الفريق المنافس بشكل مباشر على المركز الرابع ضمن بطولة المصنّعين.
ويرى ألونسو أن عدد النقاط المهدورة هذا الموسم كبير جداً.
فقال: "أعتقد أننا خسرنا ما يقارب 50 نقطة، إضافة إلى 8 الآن. لذا خسرنا (مع سيارتي) ما مجموعه 58 أو 60 نقطة، وذلك أمر غير مقبول حقاً".
وأكمل: "لو جمعنا تلك الـ 60 نقطة مع نقاطنا الحالية وحذفنا 10 نقطة تقريباً من الآخرين، لأنك تأخذ نقاطاً أكثر منهم عندما لا تنسحب، حينها فإن وضعي التنافسي سيتحسن كثيراً ضمن الترتيب العام، وسنقترب من مرسيدس".
وتابع: "هذا ربما تقدير أكثر دقة لمستوى أدائنا هذا الموسم، وذلك أمر يُشعرني بالفخر حقاً. في سنغافورة، كنا ضمن المراكز الخمسة أو الستة. لكن ترتيب البطولة لا يعكس القدرة التنافسية بشكل صحيح".
فرناندو ألونسو، ألبين
تصوير: صور موتورسبورت
يحتل ألونسو المركز التاسع ضمن ترتيب بطولة السائقين مع 59 نقطة، ولو أضيفت لديه 60 نقطة إضافية لبات يمتلك 119 نقطة، خلف لويس هاميلتون الذي يمتلك 170 نقطة.
ولا يرى ألونسو أن عدم اتخاذ قرار تبديل وحدة الطاقة كما فعل المنافسون في بلجيكا أو إيطاليا، قد أثّر على ما جرى في سنغافورة.
فقال: "أعتقد أن المسافة المقطوعة من قبل المحرك مقبولة. أعتقد أن إستيبان تعرض للمشكلة مع محرك أجدد".
واختتم: "لكنني سأحصل على محرك جديد للسباقات المقبلة بالتأكيد. سنرى، وهذه نقاط أخرى سنخسرها!".
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