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فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس أخبار

ألونسو: فريق ألبين "أكثر تفاؤلاً" من الأسبوع الماضي

قال فرناندو ألونسو أن فريقه ألبين بات أكثر تفاؤلاً الآن في تجارب البحرين الشتوية مما كان في الأسبوع الماضي، حيث تحسن الشعور على متن السيارة في تجارب برشلونة.

ألونسو: فريق ألبين "أكثر تفاؤلاً" من الأسبوع الماضي

لم تسجل سيارة ألبين إلا ثامن أسرع الأزمنة في إسبانيا، حيث خسر أغلب الوقت في اليوم الأخير بسبب مشكلة هيدروليكية.

ومثل الفرق الأخرى، جلبت ألبين حزمة تحديثات إلى البحرين.

ويوم الخميس، كان إستيبان أوكون السائق الأسرع خلال الفترة الصباحية.

وقال ألونسو: "من الواضح أننا خضنا يوماً غريباً نوعاً في الأمس. عانينا من بعض المشاكل خاصة حين كنتُ أقود".

وتابع: "لكن، حققنا بعض التقدم. الشعور بالسيارة تحسن بالتأكيد. جلبنا بعض الأمور لتجربتها هنا".

واسترسل: "كامل الطاقم يعمل بالطاقة القصوى. أنا مسرور ومتفائل بقدرتنا على تحقيق المزيد خلال الأيام المقبلة خاصة في السباق الأول".

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بالمقابل، أوضح ألونسو أنّ تجارب البحرين لم تحدد تماماً أية مشكلة مع السيارة، لكن الفريق تعلم المزيد عن السيارة ضم الظروف الحارة.

فقال: "أعتقد أن السيارة تعمل جيداً في ظروف الحرارة المرتفعة. لم نعانِ أية مشاكل في التبريد أو المكابح".

وتابع: "كل شيء يعمل جيداً. أعتقد أننا متفائلون أكثر مما كنا الأسبوع الماضي".

وأردف: "أنا متفائل حيال الجهود الكبيرة التي وضعها الفريق في السيارة، ولدينا دعم كبير من الجميع لدى رينو وألبين".

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كما أشار الإسباني إلى اعتقاده بأن الفريق سيتمكن من المنافسة على الألقاب.

فقال: "نعتقد أنه بوسعنا الحصول على فرصة. مع هذه القوانين الجديدة التي بدأت هذا الموسم. وبناءً على وتيرة عملنا في ألبين، من المفترض أن يتمكن الفريق من المنافسة على اللقب - في المدى القريب أو المتوسط".

واختتم: "لهذا نحن هنا ونعمل بكل هذا الجدّ. قانون سقف النفقات مطبّق كذلك. أعتقد أن الفرصة متاحة للجميع، وهذا ما نسعى إليه".

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