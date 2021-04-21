ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء

يعود الماتادور الإسباني إلى منافسات الفورمولا واحد بعد غياب موسمين، حيث واجه صعوبات في التأقلم بشكل كامل مع فريقه الجديد ألبين، بينما يحاول استعادة قبضته على مفاتيح أدائه.

لكن وبالرُغم من تأديته المشجّعة في جولة البحرين الافتتاحية، خاض ألونسو نهاية أسبوع أكثر صعوبة في إيمولا نهاية الأسبوع الماضي.

إذ تأخّر خلف زميله إستيبان أوكون في التصفيات، كما انزلق ضمن الأجواء الماطرة قبل انطلاقة السباق، ومن ثمّ نافس ضمن مجموعة الوسط قبل عقوبة التوقيت التي تلقاها كيمي رايكونن ومنحته أول نقطة له هذا الموسم.

وفي نهاية أسبوع تجلّت فيها معاناة السائقين ضمن فرق جديدة أكثر من البقية، أكد أولونسو بأن الأجواء الماطرة المخادعة لم تساعد بالتأكيد أولئك الذين يحاولون التأقلم مع فرقهم الجديدة.

لكنّه صرّح كذلك بأنّه سيكون من الخاطئ التعلّل بذلك كعذر، إذ اعترف أنه بحاجة إلى أن يستعد بشكل أفضل للسباقات المُقبلة.

فقال عن التحدي الذي يواجهه السائقون ضمن فرق جديدة: "يبدو من الواضح أنّ كل لفة أقطعها، كل لفة نقوم بها، أولئك السائقون، فإننا نشعر براحة أكبر"

وأضاف: "كانت تجربة صعبة للغاية هنا (في إيمولا)، كونه من اللفة الأولى وحتى النهاية تغيرات الأجواء عدة مرات، وكذلك مستويات التماسك خلال السباق".

وأردف: "واجهنا علماً أحمر، انطلاقة ثابتة وأخرى متحركة. كانت هنالك الكثير من الأمور للتدرب عليها وكذلك للمرور بها والتي عادة ما تطلّب أربعة أو خمسة سباقات، وكل هذا انضغط في سباق واحد مع الكثير من الأحداث".

وتابع: "على صعيد الشعور مع السيارة، فمن اللفة الأولى وحتى الـ 63، شعرت بأنني أفضل بنسبة 300 بالمئة من ناحية مدى الثقة التي لدي مع السيارة، لكن ذلك لا يُمكن استخدامه كعذر للقول بأننا لم نؤدّ بشكل جيّد، أنا لم أؤدّ بشكل جيّد".

واختتم: "عليّ أن أكون أكثر استعداداً وجهوزية في المرة المُقبلة. فلا يهم إذا ما كان لديك وقت قليل أو منعدم داخل السيارة، سأحاول أن أكون أفضل في السباق المُقبل".