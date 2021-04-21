تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا التالي / عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء

قال فرناندو ألونسو أنّه لا يُمكنه التعلّل بافتقاره لخبرة التسابق مؤخراً في الفورمولا واحد كعذر لأدائه الضعيف في جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء

يعود الماتادور الإسباني إلى منافسات الفورمولا واحد بعد غياب موسمين، حيث واجه صعوبات في التأقلم بشكل كامل مع فريقه الجديد ألبين، بينما يحاول استعادة قبضته على مفاتيح أدائه.

لكن وبالرُغم من تأديته المشجّعة في جولة البحرين الافتتاحية، خاض ألونسو نهاية أسبوع أكثر صعوبة في إيمولا نهاية الأسبوع الماضي.

إذ تأخّر خلف زميله إستيبان أوكون في التصفيات، كما انزلق ضمن الأجواء الماطرة قبل انطلاقة السباق، ومن ثمّ نافس ضمن مجموعة الوسط قبل عقوبة التوقيت التي تلقاها كيمي رايكونن ومنحته أول نقطة له هذا الموسم.

وفي نهاية أسبوع تجلّت فيها معاناة السائقين ضمن فرق جديدة أكثر من البقية، أكد أولونسو بأن الأجواء الماطرة المخادعة لم تساعد بالتأكيد أولئك الذين يحاولون التأقلم مع فرقهم الجديدة.

لكنّه صرّح كذلك بأنّه سيكون من الخاطئ التعلّل بذلك كعذر، إذ اعترف أنه بحاجة إلى أن يستعد بشكل أفضل للسباقات المُقبلة.

فقال عن التحدي الذي يواجهه السائقون ضمن فرق جديدة: "يبدو من الواضح أنّ كل لفة أقطعها، كل لفة نقوم بها، أولئك السائقون، فإننا نشعر براحة أكبر"

وأضاف: "كانت تجربة صعبة للغاية هنا (في إيمولا)، كونه من اللفة الأولى وحتى النهاية تغيرات الأجواء عدة مرات، وكذلك مستويات التماسك خلال السباق".

وأردف: "واجهنا علماً أحمر، انطلاقة ثابتة وأخرى متحركة. كانت هنالك الكثير من الأمور للتدرب عليها وكذلك للمرور بها والتي عادة ما تطلّب أربعة أو خمسة سباقات، وكل هذا انضغط في سباق واحد مع الكثير من الأحداث".

وتابع: "على صعيد الشعور مع السيارة، فمن اللفة الأولى وحتى الـ 63، شعرت بأنني أفضل بنسبة 300 بالمئة من ناحية مدى الثقة التي لدي مع السيارة، لكن ذلك لا يُمكن استخدامه كعذر للقول بأننا لم نؤدّ بشكل جيّد، أنا لم أؤدّ بشكل جيّد".

واختتم: "عليّ أن أكون أكثر استعداداً وجهوزية في المرة المُقبلة. فلا يهم إذا ما كان لديك وقت قليل أو منعدم داخل السيارة، سأحاول أن أكون أفضل في السباق المُقبل".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا

المقال السابق

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا

المقال التالي

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
قائمة السائقين فرناندو ألونسو
قائمة الفرق ألبين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

18س
2
سلاسل متعددة

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

18دقيقة
3
فورمولا 1

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

4
سلاسل متعددة

شبكة موتورسبورت الإيطالية تستحوذ على "جي بي ون.كوم"

5
فورمولا 1

مرسيدس تؤكّد تعاقدها مع أليسون لشغل منصب المدير التقني

أحدث الأخبار
عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات
Misc

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

18د
ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء
فورمولا 1

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا
فورمولا 1

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا

17س
مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني
فورمولا 1

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

18س
المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما
فورمولا 1

المعركة المشتعلة بين مرسيدس وريد بُل تُنذر بحرب تطويرٍ بينهما

20س
أحدث ملفات الفيديو
أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد 02:34
فورمولا 1
20-04-2021

أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟ 09:53
فورمولا 1
20-04-2021

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟

جوناثان نوبل من موتورسبورت.كوم يعلق على حادثة بوتاس وراسل 03:21
فورمولا 1
20-04-2021

جوناثان نوبل من موتورسبورت.كوم يعلق على حادثة بوتاس وراسل

ملخص سباق إيميليا رومانيا  00:43
فورمولا 1
20-04-2021

ملخص سباق إيميليا رومانيا 

شبكة انطلاق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 00:42
فورمولا 1
20-04-2021

شبكة انطلاق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

More from
فرناندو ألونسو
ألونسو: أحتاج إلى المزيد من التحسّن أكثر مما تحتاجه سيارتي
فورمولا 1 / أخبار

ألونسو: أحتاج إلى المزيد من التحسّن أكثر مما تحتاجه سيارتي

ألونسو يؤجل إطلاق كتاب سيرته الذاتية كي يُفصح عن "الحقيقة" بعد اعتزاله
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو يؤجل إطلاق كتاب سيرته الذاتية كي يُفصح عن "الحقيقة" بعد اعتزاله

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

More from
ألبين
ألبين: مشكلة في نفق الهواء عرقلت تقدمنا مع السيارة خلال العطلة الشتوية
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبين: مشكلة في نفق الهواء عرقلت تقدمنا مع السيارة خلال العطلة الشتوية

رينو: الدخول في شراكة مع فرق أخرى "ليس صفقة جيدة" حالياً
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: الدخول في شراكة مع فرق أخرى "ليس صفقة جيدة" حالياً

ألبين لن تدع المنافسة بين ألونسو وأوكون تخرج عن السيطرة وتزعزع استقرار الفريق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبين لن تدع المنافسة بين ألونسو وأوكون تخرج عن السيطرة وتزعزع استقرار الفريق

الأكثر شعبية اليوم

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقالة خاصة

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا لم يخالف هاميلتون القوانين بالتحرك عكسيًا على المسار في سباق إيمولا؟

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء

فورمولا 4 الإماراتية: ترولي يفوز بلقب 2021 في دبي وحمدة القبيسي في المركز الرابع
فورمولا 4 الإماراتية فورمولا 4 الإماراتية / تقرير السباق

فورمولا 4 الإماراتية: ترولي يفوز بلقب 2021 في دبي وحمدة القبيسي في المركز الرابع

هوندا: محرّكنا الجديد سيكون بمستوى محرّك مرسيدس من 2016
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا: محرّكنا الجديد سيكون بمستوى محرّك مرسيدس من 2016

مكلارين تكشف عن موعد إطلاق سيارتها الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تكشف عن موعد إطلاق سيارتها الجديدة

أحدث الأخبار

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات
Misc سلاسل متعددة / مقالة خاصة

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.