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ألونسو عن شائعات انضمام هيرتا: رياضة السيارات أكبر بكثير من الفورمولا واحد

قال فرناندو ألونسو سائق ألبين أن على نجم الإندي كار كولتون هيرتا أن يتّبع خطته الخاصة في مسيرته، وذلك وسط الأحاديث حول انتقال مستقبلي له إلى الفورمولا واحد، مُشيرًا إلى أن "رياضة السيارات أكبر بكثير من مجرد الفورمولا واحد".

ألونسو عن شائعات انضمام هيرتا: رياضة السيارات أكبر بكثير من الفورمولا واحد

برزت أحاديث مؤخرًا بأن سائق المقدمة في الإندي كار هيرتا سيكون الأمريكي التالي الذي سيغادر السلسلة من أجل خوض غمار الفورمولا واحد، وذلك بعد تقارير بأن فريقه في الإندي كار "أندريتي أوتوسبورت" يقترب من الاستحواذ على فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد.

ويعتقد غريم هيرتا في الإندي كار، باتو أوارد، أنّ صاحب الـ 21 عامًا يمتلك كل ما يلزم ليكون ناجحًا في الفورمولا واحد، بينما دعم دانيكا باتريك سائق الإندي كار السابق كذلك فكرة انتقال هيرتا إلى الفئة الملكة.

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وبينما يضع ألونسو هيرتا في مكانة عالية، لكنّ الإسباني أشار كذلك إلى أنّ رياضة السيارات أكبر بكثير من الفورمولا واحد وحدها وأن ربما يكون هيرتا سعيدًا جدًا بالبقاء في الإندي كار، حيث سيكون من المرجّح أن ينافس بانتظام على لقب البطولة للعديد من السنوات مع مؤسسة أندريتي الناجحة.

فقال: "أعتقد بأنه سائق جيّد جدًا، وموهوب للغاية. سيكون خيارًا مناسبًا للفورمولا واحد بالتأكيد، لكن لكل منّا خطة مختلفة في مسيرته، ولا أعلم ما يفكّر فيه كولتون في الوقت الحالي، كوني واثق بأنه سعيد جدًا في الإندي كار".

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وأضاف: "الأمر ذاته بالنسبة لأليكس بالو الذي فاز بلقب البطولة هذا العام. إنه ملتزم جدًا بالتسابق في الولايات المتحدة ويستمتع بالسباقات هنا".

وتابع: "كما تعلمون، رياضة السيارات أكبر بكثير من مجرد الفورمولا واحد. حتى وإن كان البعض هنا يرون بأن هذه الرياضة هي القمة، وهو صحيح على الأرجح، ولكن هنالك فئات أخرى رائعة".

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رئيس حلبة الأمريكيتين: المطبات "لم تعد مشكلة" لسيارات الفورمولا واحد

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