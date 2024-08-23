ألونسو: علينا التركيز على السيارة وليس على نيوي

منذ إعلان مغادرته صفوف ريد بُل، سعت عدة فرق لضم المصمم العبقري أدريان نيوي إلى صفوفها، بما فيها فيراري، ألبين، ويليامز وأستون مارتن.

وقد أشيع بأن أستون مارتن تحديدًا قدمت عرضًا بقيمة 100 مليون دولار لضم صاحب الـ 65 عامًا.

فيما برزت تقارير أخيرة تفيد بأن الفريق أتم بالفعل صفقة ضم نيوي، والإعلان عن ذلك سيكون في الشهر المقبل.

مع ذلك، يعتقد بطل العالم مرّتين فرناندو ألونسو بأنه لا ينبغي على فريقه الانشغال بهذه الشائعات، مؤكدًا على ضرورة أن تركز أستون مارتن على مشاكلها الحالية.

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حيث قال في تصريحات لـ RacingNews365: "لدينا الكثير من المشاكل تحتاج إلى حلول من أجل تحسين أداء السيارة، إذ لا يمكن أن نشتت أنفسنا في كل نهاية أسبوع بالحديث عن من سيذهب إلى أين".

وأضاف: "إنه لشرف لي بالتأكيد أن أعمل مع أدريان نيوي في أستون مارتن، وشرف كذلك أن أقرأ عن مثل هذه الشراكة، وأنا فخور بكوني جزء من هذا الفريق وسأشعر بالسعادة لو تحققت هذه الأخبار في يوم ما. ولكن في ظل وضعنا الحالي، فإن التفكير في أمور لم تحدث بعد لن يفيدنا بأي شيء".

وتابع: "نحن الآن بحاجة للتركيز على المشاكل التي تواجهنا والتي تعد أكثر أهمية بكثير من أجل أن نحسّن أداء السيارة".