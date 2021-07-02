ألونسو: على "فيا" حصر تركيزها بالحوادث وليس طريقة احتفالات السائقين

قام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بالإبطاء على خط النهاية والاحتفال بانتصاره في سباق جائزة ستيريا الكبرى عبر "التفحيط" قليلاً لتدور إطاراته حول نفسها، ولم يعجب ذلك مايكل ماسي مدير السباقات في البطولة الذي حذّر ريد بُل من تكرار ذلك تحت طائلة العقوبة.

وبينما يبدو موقف ماسي مقبولاً بناء على دواعي السلامة، لكن ألونسو بطل العالم مرتين، يرى أنه يتوجب على "فيا" التركيز في التعامل مع المشاكل الأكثر أهمية من ذلك.

فقال: "أحبّ عندما تعبر عن نفسك، ومثل هذا (سلوك ماكس) أعتقد أنه كان من الجميل مشاهدته. حتى إدارة السيارات حول نفسها بعض الأحيان في أبوظبي، أعتقد أن المتابعين يحبون ذلك، ويمكنك أن ترى الكثير من الفيديوهات لذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. المتابعون يحبونها".

وأكمل: "أعتقد أنه يتوجب على ’فيا’ التركيز على أمور أخرى مثل حدود المسار وحوادث المنعطف الأول. كنت السائق الوحيد الذي قام بالتجاوز مع التوجه إلى المنعطف الأول في الانطلاقة، والسيارتان اللتين تجاوزتهما، أخطأتا المنعطف الأول لتخرجان أمامي".

وتابع: "لم يكن هناك أي تحذير لهما، لذا هناك أمور أهم بالتأكيد نحتاج إلى تحسينها".

بالمقابل، شدد فيرشتابن نفسه على أن احتفاله ذاك تمّ بطريقة آمنة تماماً، لكنه أشار إلى عدم تكراره لذلك.

فقال: "أتفهم دواعي السلامة بالطبع، لكنني نظرت في مرآتي وقمت بذلك بسهولة. أعني أن الجميع كان على الجهة اليسرى. حسناً، ذلك ليس مسموحاً ولن أكرره".

وتابع: "حينها اعتقدتُ أن ذلك أمر ممتع وآمن، لكن بالطبع أتفهم أنهم لا يريدون ذلك مجدداً، ولا بأس في ذلك من جهتي".

وحين سُئِل إن كان يشعر بأن "فيا" يجب أن تشجع وتسهل طريقة احتفال السائقين، أجاب فيرشتابن مازحاً: "نعم، ربما قفزة ’بانجي’، أو مصارعة ضمن أقفاص، ذلك سيكون رائعاً!".

واختتم: "لا أعلم إن كانت ’فيا’ تفضل ذلك؟! ربما يمكنهم تحسين ذلك. ربما منح نقاط لأفضل طريقة احتفال!".