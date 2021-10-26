ألونسو: على الفورمولا واحد تطبيق حدود المسار بصرامة مماثلة لما تتبعه كرة القدم

بدا الإسباني محبطاً للغاية خلال سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى عندما شعر أن كيمي رايكونن أفلت من العقوبة حين تجاوزه بعد الخروج عن حدود المسار.

وضمن معركتهما على مراكز النقاط، تحرك رايكونن من الجهة الخارجية مبقياً على سرعته ليخرج عن حدود المسار ويتجاوز ألونسو مقتنصاً مركزه.

وبينما ارتأى الحكام عدم تطبيق عقوبة بحق رايكونن لأنه أُجبِر على الخروج عن حدود المسار، لكن ألونسو أكد أنه لا يدرك حقاً سبب إفلات الفنلندي من العقوبة، بالرغم من تكرار نفس الأمر مع سائقين آخرين، اضطروا بعدها لإعادة المراكز.

وهذا الجدل أثار التساؤلات مؤخراً حيال ضرورة اعتماد نظام أكثر صرامة حيال حدود المسار.

ولا يرى ألونسو ضرورة الحاجة إلى أية إيضاحات للسائقين قبل السباقات، نظراً لأن القوانين واضحة في هذا الصدد.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كلا لا أعتقد أن هناك ضرورة لذلك. القوانين واضحة جداً".

وأكمل: "نحتاج فقط إلى تطبيقها. أعتقد أنه وفي كرة القدم، عندما تُخرج الكرة خارج منطقة الجزاء بيدك، فإنك تتلقى عقوبة. لذا، لا ضرورة حقاً لأية توضيحات إضافية للقوانين".

وتابع: "نحتاج فقط إلى قرار بمعاقبة المخالفين. وإلا، فإن أي لاعب داخل منطقة الجزاء سيحاول دفع الكرة بيده".

وأردف: "لا نحتاج لأية تعديلات. بل فقط إلى تضمين قوانين تعاقب المخالفين".

من جهته، اعترف مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أن قرار عدم معاقبة رايكونن "يحتمل النقاش"، وأن المسألة ستخضع للنقاش خلال الاجتماع التالي للسائقين قبيل السباق المقبل.

وأشار ألونسو مجدداً إلى أن مثل هذه الحوادث تنال معاملة مختلفة بحسب السائق، حيث لمّح إلى أن عدة سائقين آخرين أفلتوا من العقوبات سابقاً.

وحين سُئِل إن كان يشعر بأن قرارات الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" باتت أكثر صرامة الآن مقارنة بالماضي، أجاب الإسباني: "أعتقد هذا، لأن ذلك يعتمد على هوية السائق المخالف".

وأكمل: "في سوتشي، لم أتمكن من عبور المنعطف الأول، وفي تركيا يوم الخميس، كان ذلك مثار جدل".

وتابع: "هنا - ومن دون إجبار أيّ منهم على الخروج عن المسار - خرج ثلاثة سائقين عن حدود المسار عن سبق تصميم".

واختتم: "لذا، سنرى إن كانت هذه المسألة ستصبح مثار جدل في جولة المكسيك المقبلة، أو أن الأمور ستمر بسلام، لأن فرناندو لم يقم بذلك هذه المرة!".