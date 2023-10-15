ألونسو: على الفورمولا واحد تأجيل مواعيد السباقات خلال درجات الحرارة المرتفعة
قال فرناندو ألونسو أنه يتوجب على الفورمولا واحد تأجيل مواعيد السباقات التي تقام ضمن ظروف حرارة مرتفعة، كما حصل في قطر.
عانى السائقون من الإنهاك الشديد على حلبة لوسيل في قطر، حيث صرّح الكثير منهم بأنه كان السباق الأصعب لهم على الإطلاق.
ولم يتمكن لوغان سارجانت سائق ويليامز من إكمال السباق، بينما اتجه زميله أليكسندر ألبون إلى المركز الطبي بعد السباق.
وفي يوم الاثنين، وعد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بفتح تحقيق فيما جرى، مؤكداً على أنه سيعتمد إجراءات مناسبة لعدم تكرار ذلك والإضرار بسلامة السائقين.
ومن المقرر إقامة جولة قطر العام المقبل في الأول من شهر ديسمبر، ما يعني أن درجات الحرارة ستكون أقل.
لكن ألونسو، يرى أنه من الممكن النظر في إمكانية تأجيل بعض الجولات لوقت متأخر من اليوم، إن دعت الضرورة.
فقال: "لقد كان وضعاً مفاجئاً بصراحة، لأن الظروف لم تكن بهذه الصعوبة خلال التجارب الحرة".
وأكمل: "ربما كان غياب الرياح هو السبب.. لقد كانت ظروفاً جوية قاسية. علينا إيجاد حل للمستقبل".
وأضاف: "ربما في مثل هذه الظروف القاسية، بوسعنا الاتفاق على تأجيل الانطلاقة مثلاً".
ويتفق فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو على أن موعد الجولة السابقة في قطر، أواخر شهر نوفمبر، سهّلت من السباق على السائقين.
فقال: "الفارق كبير. حتى بفارق 3 درجات، خلف المقود، فذلك ليس بالخبر السارّ. وكلما ارتفعت الحرارة بات الوضع أصعب لناحية السلامة".
أما فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، فأكد أن السباق كان بالفعل على الحدود القصوى البدنية، وأنه يتوجب على الرياضة ككل "الانتباه" مما حصل.
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