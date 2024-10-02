ألونسو: على السائقين أن يتعاملوا بدبلوماسية وطريقة لائقة خلال لقاءاتهم

قال فرناندو ألونسو أنه ينبغي على سائقي الفورمولا 1 أن يتقبلوا بأنهم قدوة وما يحمله ذلك من مسؤولية تقع على عاتقهم.

شهدت الفورمولا 1 جدلًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة على إثر معاقبة ماكس فيرستابن جرّاء تلفظه بشتائم خلال المؤتمر الصحفي في سنغافورة، وهو ما ردّ عليه الهولندي برفض لمنح الصحفيين إجابات كاملة خلاتل المؤتمرات التالية والتحاور بشكل مستفيض معهم خارج غرفة اللقاءات.

وقد تلقى سائق ريد بُل دعمًا من العديد من السائقين الذين يرون بأن سائقي الفورمولا 1 يواجهون العديد من التحديات والمواقف المحتدمة التي تجعلهم لا يتحكمون في أعصابهم في بعض الأحيان، كما أن البطولة هي التي تبثّ رسائل اللاسلكي التي قد تحتوي على شتائم بين حين وآخر.

لكن ألونسو يرى أنه على السائقين التصرف بشكل لائق حتى وإن لم يرغبوا بذلك وأن يتقبلوا المسؤولية التي تأتي مع كونهم قدوة لمشجعيهم.

حيث قال: "هنالك مسؤولية ضخمة يلقيها المشجعون على عاتق السائقين والرياضيين، لأنك تكون حينها قدوة للكثيرين، وبالتالي عليك أن تتصرف بالطريقة الصائبة".

وأضاف: "سواء كنت ترغب بذلك الدور أم لا، عليك أن تتقبل مسؤولية كونك أصبحت قدوة لهم. ألتقي بالعديد من المشجعين الذين يقولون: أنت ملهمي، ولا تستسلم أبدًا، أنت محارب".

وتابع: "وذلك يذكرني دومًا بكيفية متابعة الناس لك ومقاربتهم معنا. لذلك عندما تكون سائق أو شخصية عامة، عليك دومًا أن تتصرف بشكل لائق".