تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها التالي / أوكون لم يشعر "بالافتقار لحدّة المنافسة" وهو يقاتل نحو فوزه الأول في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار

ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر

من قبل:
, محرر

أشار فرناندو ألونسو إلى أنه علّم لويس هاميلتون خط تسابق أفضل خلال سباق جائزة المجر الكبرى طبّقه سائق مرسيدس عندما تجاوز سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز.

ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر

اقترب هاميلتون المتصدر الجديد للترتيب العام من ألونسو في اللفة 55 من سباق المجر ليخوض الزميلان السابقان في مكلارين، معركة متقاربة للغاية شهدت تلامساً طفيفاً كذلك، قبل أن يتعرض ألونسو لقفل في إطاره سمح لبطل العالم سبع مرات بتجاوزه إلى المركز الرابع في المنعطف الأول.

وأشار سائق ألبين إلى أن اللفات العشر التي أمضاها في منافسة هاميلتون سمحت للبريطاني بتعلم خط تسابق أفضل ضمن القسم الأخير للحلبة، حيث نجح البريطاني بتعلمه بسرعة وتطبيق ذلك خلال تجاوزه على ساينز ليحقق منصة تتويج.

حيث قال ألونسو: "اعتقدت بصراحة أنني لن أكون قادراً على احتجازه لأكثر من لفة أو لفتين. لكن خلال المنعطفات الأخيرة كان يبدو أنه يعاني للحاق بي".

وتابع: "كان ذلك كافياً لفتح فارق على المقطع المستقيم ومن ثم الدفاع عن مركزي".

وأكمل: "أعتقد أنه تعلم عدة خطوط تسابق مختلفة خلال المنعطفات الثلاثة الأخيرة بعد 10 لفات خلفي".

واسترسل: "تمكن من تجاوز كارلوس في لفة واحدة فقط بعد أن طبّق تلك الخطوط الجديدة".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار ألونسو إلى أن فريقه ألبين لم يطلب منه تأخير هاميلتون، لكنه كان يعلم أنه سيدافع في مواجهة سائق مرسيدس بعد أن شاهد ما يجري على "الشاشات الكبيرة" حول الحلبة.

حيث قال: "الفريق لم يطلب مني أي شيء".

وأكمل: "لكنني كنت أعلم أنني في كل لفة أقوم فيها بحجز هاميلتون خلفي، فإنها فرصة ذهبية لفوز إستيبان".

واعترف الإسباني الذي كان قد تنبأ بوقوع حوادث في اللفة الأولى أنه "كان محظوظاً" بتفادي لانس سترول الذي خرج عن المسار وارتطم بسيارتي شارل لوكلير ومن ثم دانيال ريكاردو.

لكنه بالمقابل أوضح أن المركز السادس بعد الحوادث "لم يكن هدية".

فقال: "كنت محظوظاً لعدم انتهاء سباقي في اللفة الأولى. وصلنا إلى المراكز الخمسة الأولى وهذه هي أفضل نتيجة لنا حتى الآن في الموسم". 

وتابع: "لم تكن تلك مجرد هدية، لأنه تعين علي خوض منافسة شرسة لكل مركز. أنا فخور بسباقي وتحقيق لقب ’سائق اليوم’ يُظهر ذلك".

اقرأ أيضاً:

وأشار إلى أنه كان يمتلك وتيرة الفوز، في البداية، قبل أن يقتنع أن هدفه في نهاية المطاف يتمحور حول محاولة تحقيق منصة التتويج.

فقال: "كنت أمتلك وتيرة الفوز ربما، أو هذا ما بدا عليه الأمر. بعد إغلاق الفارق خلف ساينز اقتنعت أن هدفي هو المنصة".

وأكمل: "كنت أسجل أسرع لفات السباق، واعتقدت أنني سأتجاوزهم، وسأحاول الفوز. هذا ما كان يدور في ذهني حينها".

وتابع: "من ثم بدأت أدرك أن الفوز ربما كان غير ممكن. لم أكن أمتلك ما يكفي من القوة خاصة على المقاطع المستقيمة".

واختتم: "بدأت أفكر أنني وفي حال كنت خلف كارلوس مع ’دي ار اس’، فبوسعي حماية نفسي من هاميلتون والإنهاء رابعاً".

المشاركات
التعليقات
فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها

المقال السابق

فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها

المقال التالي

أوكون لم يشعر "بالافتقار لحدّة المنافسة" وهو يقاتل نحو فوزه الأول في الفورمولا واحد

أوكون لم يشعر "بالافتقار لحدّة المنافسة" وهو يقاتل نحو فوزه الأول في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر

1 س
2
فورمولا 1

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

18 س
3
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

5 س
4
فورمولا 1

فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها

3 س
5
فورمولا 1

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

7 س
أحدث الأخبار
أوكون لم يشعر "بالافتقار لحدّة المنافسة" وهو يقاتل نحو فوزه الأول في الفورمولا واحد
فورمولا 1

أوكون لم يشعر "بالافتقار لحدّة المنافسة" وهو يقاتل نحو فوزه الأول في الفورمولا واحد

ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر
فورمولا 1

ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر

1 س
فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها
فورمولا 1

فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها

3 س
بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
فورمولا 1

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

4 س
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

5 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

خلدون يونس More from
خلدون يونس
راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1

راسل تفاجأ بالدموع تنهمر من عينيه لتسجيل أولى نقاطه مع ويليامز في المجر

هاميلتون: صافرات الاستهجان في المجر أشعلت حماستي لتحقيق قطب الانطلاق الأول جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون: صافرات الاستهجان في المجر أشعلت حماستي لتحقيق قطب الانطلاق الأول

هاميلتون "مذهول" من دعم الفورمولا واحد له بعد الإساءات العنصرية عبر الإنترنت جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون "مذهول" من دعم الفورمولا واحد له بعد الإساءات العنصرية عبر الإنترنت

فرناندو ألونسو More from
فرناندو ألونسو
ألونسو لم يكن يتوقع أن يبقى في الفورمولا واحد لعمر الأربعين عاماً جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1

ألونسو لم يكن يتوقع أن يبقى في الفورمولا واحد لعمر الأربعين عاماً

ألونسو: أشعر أنني بعمر الـ 25 مع اقترابي مع الـ 40 في المجر جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1

ألونسو: أشعر أنني بعمر الـ 25 مع اقترابي مع الـ 40 في المجر

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ألبين More from
ألبين
أوكون يثني على جهود ألبين مع عودة الوتيرة لسيارته في سيلفرستون جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

أوكون يثني على جهود ألبين مع عودة الوتيرة لسيارته في سيلفرستون

ألونسو شعر "ببعض الغباء" لالتزامه بحدود المسار ضمن المنعطف الأول في النمسا جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

ألونسو شعر "ببعض الغباء" لالتزامه بحدود المسار ضمن المنعطف الأول في النمسا

ألونسو شعر "بالحزن" لأخذ آخر نقطة من راسل في النمسا جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

ألونسو شعر "بالحزن" لأخذ آخر نقطة من راسل في النمسا

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

أحدث الأخبار

أوكون لم يشعر "بالافتقار لحدّة المنافسة" وهو يقاتل نحو فوزه الأول في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون لم يشعر "بالافتقار لحدّة المنافسة" وهو يقاتل نحو فوزه الأول في الفورمولا واحد

ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر

فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: على السائقين المُخطئين "دفع تعويضات" لقاء أضرار الحوادث التي يتسببون بها

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: اللوم يقع عليّ في حادثة اللفة الأولى في المجر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.