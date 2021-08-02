ألونسو "علّم" هاميلتون خط التسابق في سباق المجر

اقترب هاميلتون المتصدر الجديد للترتيب العام من ألونسو في اللفة 55 من سباق المجر ليخوض الزميلان السابقان في مكلارين، معركة متقاربة للغاية شهدت تلامساً طفيفاً كذلك، قبل أن يتعرض ألونسو لقفل في إطاره سمح لبطل العالم سبع مرات بتجاوزه إلى المركز الرابع في المنعطف الأول.

وأشار سائق ألبين إلى أن اللفات العشر التي أمضاها في منافسة هاميلتون سمحت للبريطاني بتعلم خط تسابق أفضل ضمن القسم الأخير للحلبة، حيث نجح البريطاني بتعلمه بسرعة وتطبيق ذلك خلال تجاوزه على ساينز ليحقق منصة تتويج.

حيث قال ألونسو: "اعتقدت بصراحة أنني لن أكون قادراً على احتجازه لأكثر من لفة أو لفتين. لكن خلال المنعطفات الأخيرة كان يبدو أنه يعاني للحاق بي".

وتابع: "كان ذلك كافياً لفتح فارق على المقطع المستقيم ومن ثم الدفاع عن مركزي".

وأكمل: "أعتقد أنه تعلم عدة خطوط تسابق مختلفة خلال المنعطفات الثلاثة الأخيرة بعد 10 لفات خلفي".

واسترسل: "تمكن من تجاوز كارلوس في لفة واحدة فقط بعد أن طبّق تلك الخطوط الجديدة".

بالمقابل، أشار ألونسو إلى أن فريقه ألبين لم يطلب منه تأخير هاميلتون، لكنه كان يعلم أنه سيدافع في مواجهة سائق مرسيدس بعد أن شاهد ما يجري على "الشاشات الكبيرة" حول الحلبة.

حيث قال: "الفريق لم يطلب مني أي شيء".

وأكمل: "لكنني كنت أعلم أنني في كل لفة أقوم فيها بحجز هاميلتون خلفي، فإنها فرصة ذهبية لفوز إستيبان".

واعترف الإسباني الذي كان قد تنبأ بوقوع حوادث في اللفة الأولى أنه "كان محظوظاً" بتفادي لانس سترول الذي خرج عن المسار وارتطم بسيارتي شارل لوكلير ومن ثم دانيال ريكاردو.

لكنه بالمقابل أوضح أن المركز السادس بعد الحوادث "لم يكن هدية".

فقال: "كنت محظوظاً لعدم انتهاء سباقي في اللفة الأولى. وصلنا إلى المراكز الخمسة الأولى وهذه هي أفضل نتيجة لنا حتى الآن في الموسم".

وتابع: "لم تكن تلك مجرد هدية، لأنه تعين علي خوض منافسة شرسة لكل مركز. أنا فخور بسباقي وتحقيق لقب ’سائق اليوم’ يُظهر ذلك".

وأشار إلى أنه كان يمتلك وتيرة الفوز، في البداية، قبل أن يقتنع أن هدفه في نهاية المطاف يتمحور حول محاولة تحقيق منصة التتويج.

فقال: "كنت أمتلك وتيرة الفوز ربما، أو هذا ما بدا عليه الأمر. بعد إغلاق الفارق خلف ساينز اقتنعت أن هدفي هو المنصة".

وأكمل: "كنت أسجل أسرع لفات السباق، واعتقدت أنني سأتجاوزهم، وسأحاول الفوز. هذا ما كان يدور في ذهني حينها".

وتابع: "من ثم بدأت أدرك أن الفوز ربما كان غير ممكن. لم أكن أمتلك ما يكفي من القوة خاصة على المقاطع المستقيمة".

واختتم: "بدأت أفكر أنني وفي حال كنت خلف كارلوس مع ’دي ار اس’، فبوسعي حماية نفسي من هاميلتون والإنهاء رابعاً".