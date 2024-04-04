ألونسو: عقوبة جائزة أستراليا "الغريبة" لن تغيّر من طريقتي في التسابق
قال فرناندو ألونسو أن العقوبة "الغريبة" التي تلقاها في جائزة أستراليا الكبرى على إثر قيادته الخطرة لن تغيّر من الطريقة التي يسابق بها في الفورمولا واحد.
زاك موجر/ صور لات
تلقّى سائق أستون مارتن عقوبة المرور من خط الحظائر في ملبورن، والتي تحوّلت إلى عقوبة 20 ثانية إضافية على توقيته، جرّاء الطريقة التي دافع بها بعدائية أمام جورج راسل في اللفة الأخيرة على حلبة ألبرت بارك.
حيث أن إبطائه المبكر لسرعته - في ظل تأكيده على أنه خرج بشكل نظيف من المنعطف السادس - فاجأ راسل ليخسر سائق مرسيدس التماسك على سيارته ضمن الهواء المتسخ قبل أن ينزلق ويرتطم بالحواجز لينتهي به الأمر في منتصف المسار.
وقد أوضح ألونسو أنه ما يزال متفاجئ من قرار المراقبين ضده، لكنه واثق بأن الطريقة التي تبلورت بها الأمور لن تتكرر ولن تجبره كذلك على التصرف بشكل مختلف في المستقبل.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" في اليابان عما إذا كان ملتزمًا بقوانين القيادة الدفاعية في اعقاب تعرضه للعقوبة، قال ألونسو: "نعم كنت ملتزمًا وكانت القوانين واضحة وما تزال كذلك".
وأضاف: "كان القرار مفاجئًا، العقوبة في ملبورن. ليس هنالك ما يمكننا فعله، علينا تقبّل الأمر والمضي قدمًا والتركيز على السباق هنا. لكنني أعتقد بأن ما حدث لن يغيّر كثيرًا من طريقة قيادتي ومقاربتي للتسابق".
وتابع: ليس هنالك ما يُلزم بأن تقود اللفات الـ 57 بذات الطريقة. في بعض الأحيان تعتمد وتيرة بطيئة، للاحتفاظ بالوقود، للاحتفاظ بالإطارات أو لتوفير البطارية".
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وأكمل: "أحيانًا تدخل إلى المنعطفات ببطء أو إلى بعض المقاطع على الحلبة كي تمنح الدي آر اس للسيارة في الخلف لأن ذلك قد يمنحك آداة نافعة إذا ما كانت السيارة الثانية في الخلف على وتيرة أسرع".
وأردف: "كل هذه الأمور طبيعية تمامًا. وكانت كذلك هناك، وما تزال وستظل إلى الأبد في عالم رياضة السيارات".
واختتم: "حصلنا على عقوبة واحدة، على الأرجح لن تتكرر، ولن تطبق على الإطلاق مرة أخرى".
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