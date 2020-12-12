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ألونسو: عرضي على سيارة "آر25" يُظهر ما تفتقده الفورمولا واحد حاليًا

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ألونسو: عرضي على سيارة "آر25" يُظهر ما تفتقده الفورمولا واحد حاليًا

قال فرناندو ألونسو أنّ الضجّة التي أحدها عرضه على متن سيارة رينو "آر25" نهاية الأسبوع الجاري تُظهر ما تفتقده سيارات الفورمولا واحد الحاليّة.

كجزء من احتفاليّات رينو بفترة تواجدها في الفورمولا واحد، وذلك عبر تغيير اسم الفريق العام المقبل إلى ألبين، فقد استعرض ألونسو سيارة "آر25" التي فاز بها بلقب 2005 على حلبة مرسى ياس.

ولفتت لفّاته السريعة الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وتجمّع أعضاء خطّ الحظائر بأكملهم لمتابعة العرض يوم السبت، أشار ألونسو إلى أنّ طبيعة السيارة سريعة الحركة وصخب محرّكها "في10" يُقدّمان ما تفتقر إليه السيارات الحاليّة.

وقال ألونسو: "ذلك ما نفتقده بكلّ صدق. أعتقد بأنّ الجميع في البادوك وليس المشجّعين فحسب يفتقدون الصوت. نفتقد الفورمولا واحد التي عشقناها عندما كنّا أطفالًا نشاهدها على التلفاز".

وأضاف: "لذا فإنّ مشاهدة هذه السيارة على هذه الحلبة لهي أمرٌ مميّزٌ للجميع في البادوك. كان من الرائع تحيّة الجميع. ولم يكن ذلك لميكانيكيي رينو فقط، بل الجميع في خطّ الحظائر".

وأكمل: "أعتقد بأنّها عقليّة رائعة عندما ترى هذا النوع من التكنولوجيا وتلك الحقبة. تجمعنا معًا بشكلٍ ما".

كما انتقل ألونسو إلى إطارات "سوفت" خلال آخر طلعاته اليوم السبت، وأشارت بيانات رينو إلى أنّ أزمنته كانت في فلك 1:39 دقيقة.

ذلك يعني أنّه كان أبطأ بأقلّ من ثانيتين من آخر المتأهّلين نيكولاس لاتيفي في تصفيات السبت، كما أنّه ندٌ لأسرع أزمنة هاميلتون من العام الماضي في السباق.

وقال ألونسو: "نحن في ذات الوقت مع السيارات الحاليّة في ظروف السباق، وذلك رائع. تبدو السيارة سريعة جدًا. الصوت مدهش وصوتها يجعلها تبدو سريعة أكثر".

وأكمل: "تشعر بالاهتزازات خلف المقود، تشعر بكلّ شيء. إنّها سيارة خفيفة جدًا لذا تشعر بكلّ الحركات. لا أزال أبتسم. سأواصل الابتسام حتّى 2021 على الأرجح".

ثمّ تابع: "لا يُمكنني أن أكون بطيئًا مع هذه السيارة. كلّ مرّة أجلس فيها خلف مقودها فإنّني أسترجع كلّ الذكريات وتكون قيادتها بشكلٍ سريعٍ أمرًا طبيعيًا. الشعور بالسرعة أمرٌ رائع. أعلم أنّها سيارة قدية، لكنّها مثاليّة بالنسبة لي".

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