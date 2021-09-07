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ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت

يرى فرناندو ألونسو سائق فريق ألبين أن عدم المعرفة بالإطارات كان التحدي الأكبر الذي واجهته فرق الفورمولا واحد في جائزة هولندا الكبرى، ما أدى إلى قلة التجاوزات على الحلبة.

ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت

شهدت الحلبة تغييرات كبيرة استعداداً لعودة الفورمولا واحد، من بين ذلك منعطفات مائلة: الأول والثالث والـ 14، ما شكل تحدياً جديداً أمام فرق البطولة فيما يتعلق بمدى تحمل وأداء الإطارات.

ويشعر ألونسو - الذي نجح بالتقدم من المركز التاسع إلى السادس - أن عدم قدرة الفرق على توقع أداء الإطارات جاء بسبب قلة المسافات المقطوعة على الحلبة بسبب الأعلام الحمراء خلال التجارب الحرة.

فقال: "ربما نحن بحاجة لمراجعة السباق لنرى ما يمكننا تحسينه للعام المقبل".

وتابع: "كانت الإطارات تمثل عاملاً مجهولاً، وهي المشكلة الأكبر. لم نكن ندري ما يجب علينا توقعه، لأننا لم نسابق هنا من قبل. لم نجرِ ما يكفي من اللفات يوم الجمعة، لذا كنا نحاول إدارة الإطارات حتى النهاية، كي نتمكن من الضغط قليلاً".

وأكمل: "هذا ربما كان العامل الأكبر في حصول سباق ممل".

لكن الإسباني يشعر بأنه بوسع الفورمولا واحد العودة إلى زاندفورت، لكن بعد الاستفادة من جميع البيانات التي تم جمعها.

فقال: "عندما نتجه إلى برشلونة أو سنغافورة أو المجر أو إنترلاغوس، فإننا لا نواجه هذه المشكلة التي تؤثر على التجاوزات".

وتابع: "لذا، أعتقد أننا خضنا جولة إيجابية من وجهة نظري، لأنها قدمت بعض الحماس إضافة إلى الجوّ الرائع".

واسترسل: "لم تكن هناك تجاوزات كثيرة، لكن هذا يحصل في حلبات أخرى كذلك".

وسُمع ألونسو عبر اللاسلكي وهو يقول لفريقه أنه يحاول الحفاظ على إطاراته كي يتمكن من الضغط لاحقاً، بعد أن أشار زميله إستيبان أوكون إلى أنه كان "بطيئاً جداً" في البداية.

ونجح بطل العالم مرتين في تجاوز كارلوس ساينز سائق فيراري إلى المركز السادس في اللفة الأخيرة، لكنه كشف أن الفريق كان يقوم بتغييرات متواصلة للاستراتيجيات بسبب عدم المعرفة الكاملة بكيفية تأدية الإطارات.

فقال: "كنا بالفعل ضمن منطقة مجهولة فيما يتعلق بتآكل الإطارات، لم تكن لدينا أية خبرة على هذه الحلبة سابقاً".

واختتم: "كنا نقوم بتحديث استراتيجيتنا كل خمس لفات، وهذا ما ساهم بالشكل الأكبر في سباقنا".

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