ألونسو "عاجز عن الكلام" إثر مواجهته لمزيد من الحظ العاثر في أستراليا

بدا الإسباني - الذي خسر فرصة محتملة للانطلاق من الصف الأول في ملبورن بعد توقّف سيارته في القسم الحاسم من التصفيات بينما كان ضمن لفة صاروخية - في طريقه للتعافي والتقدم للأمام من المركز العاشر في السباق.

لكن آماله بإنجاح استراتيجيته البديلة للإطارات - بعد انطلاقه على تركيبة هارد - تبخّرت عندما دخلت سيارة الأمان إثر حادثة سيباستيان فيتيل في الوقت الخاطئ تمامًا بالنسبة لبطل العالم مرتين.

حيث كان من المبكر للغاية بالنسبة له أن ينتقل إلى إطارات ميديوم، كما كان يعني ذلك أنه عندما توقف، فقد عانى من الزحام.

في النهاية، كان الإسباني بحاجة لتوقف إضافي متأخر بعدما أهلك إطاراته، حيث خرج من التوقف في المركز الـ 17.

وعند سؤاله عقب السباق عن مشاعره، قال ألونسو: "أنا عاجز عن الكلام لأكون صريحًا".

وأضاف: "من الصعب تقبّل أن كل الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ في الوقت الحالي. لكن لم يمض سوى 3 سباقات فقط من الموسم، وما يزال أمامنا 20. أعتقد بأن الحظ سيعوضنا عاجلًا أو آجلًا، وسنكون محظوظين في بعض المناسبات".

وتابع: "لكن في الوقت الحالي، فقد خسرنا مركزًا سادسًا مضمونًا في السعودية. هنا أعتقد بأننا كنا لنحرز المركز السادس أو السابع قبل سيارة الأمان. وبالطبّع لو وضعنا بالاعتبار ما حدث بالأمس، فإن منصة التتويج كانت لتكون سهلة اليوم مع انسحاب ماكس (فيرشتابن)".

وأكمل: "أعتقد بأننا كنا سريعين للغاية وكنا لنتغلّب على جورج (راسل) نحو منصة التتويج، حيث كنا أسرع بكثير من مرسيدس على هذه الحلبة، لذلك فقد خسرنا تلك الفرصة".