ألونسو "صُدم" من منح النقاط للسائقين في سباق بلجيكا

مع صعوبة الظروف الجوية على حلبة سبا-فرانكورشان، بدا أن خروج السيارات للتسابق يشكل خطراً كبيراً، ولم يتمكن السائقون إلا من إكمال بضع لفات بطيئة خلف سيارة الأمان، قبل إيقاف السباق ورفع العلم الأحمر.

لكن، كانت اللفتان خلف سيارة الأمان ولفة الدخول إلى خط الحظائر كافية لإعلان النتائج رسمياً ومنح نصف النقاط للسائقين العشرة الأوائل.

وهذا ما أزعج الكثير من الأشخاص، حتى أن ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد صرّح برغبته خوض نقاشات مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفرق، لضمان عدم تكرار ما حصل.

وأوضح ألونسو دعمه الكامل لقرار "فيا" بعدم بدء السباق ضمن تلك الظروف الجوية، لكنه لا يفهم سبب منح النقاط بهذه الطريقة.

فقال: "أنا أتفق مع القرار نظراً للظروف الجوية، الأمر الوحيد الذي لا أتفق معه هو سبب منح النقاط بعد إكمال لفتين، لأننا لم نتسابق!".

وأكمل: "لم تكن لدينا فرصة تسجيل النقاط، وكذلك الحال مع العديد من السائقين. كنت في المركز 11، لم أرَ أية أضواء خضراء كي أسجل النقاط، لذا نحن لم نسجل النقاط".

وتابع: "ذلك كان صادماً. لكن هذا هو قرارهم. لم نكن قادرين على خوض السباق اليوم. تم رفع العلم الأحمر وكنا خلف سيارة الأمان. إذاً كيف يمكنك منح نقاط من دون سباق؟".

واسترسل: "أكملنا ثلاث لفات قبل منح النقاط، لأن الظروف الجوية لم تتحسن. لذا كان عرضاً غريباً بكل تأكيد".

ولم يكن ألونسو السائق الوحيد الذي تكلم حيال الطريقة التي تصرفت بها البطولة.

حيث تكلم لويس هاميلتون على منصة "إنستاغرام" ضمن منشور وصف فيه الجولة "بالمهزلة"، معبراً عن عدم سروره مما حصل.

فقال: "بالطبع لم يكن بوسعنا القيام بأي شيء حيال الظروف الجوية، لكن لدينا أجهزة متقدمة تكشف لنا ما يجري وكان من الواضح أن الظروف الجوية لن تتحسن. تم إخراجنا إلى الحلبة لهدف واحد فقط".

وتابع: "لفتان خلف سيارة الأمان من دون إمكانية كسب أو خسارة المراكز أو تقديم أية متعة للمشاهدين، هذا ليس تسابقاً. كان يجب إيقاف كل شيء وعدم المخاطرة، والأهم إعادة الأموال إلى الجمهور الذي يشكّل قلب رياضتنا".