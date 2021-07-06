ألونسو شعر "ببعض الغباء" لالتزامه بحدود المسار ضمن المنعطف الأول في النمسا

انطلق ألونسو من المركز 14 على حلبة ريد بُل، وبدا أنه سيتجه إلى تجاوز شارل لوكلير ودانيال ريكاردو ضمن المنعطف الأول، بعد أن أخّر الكبح.

لكن ريكاردو أبقى سيارته ضمن المنطقة العريضة في مخرج المنعطف ليمرّ خلف الحفف الصفراء متجاوزاً حدود المسار الاعتيادية، حيث بقي أمام ألونسو نتيجة لذلك.

وذلك ما أشعل غضب الإسباني عبر اللاسلكي، الذي أخبر فريقه ألبين أن سائق مكلارين كسب "ثلاثة أو أربعة مراكز… أعتقد أن أن العقوبة ستأتي قريباً جداً".

وأضاف ألونسو عندما دخلت سيارة الأمان: "لا بدّ من أن يُعيد ستة مراكز على الأقل. وعليه إعادتها الآن، ليس ضمن خط الحظائر".

لكن لم يتم التحقيق في الحادثة من قبل الحكام، لكنهم نظروا فيما حصل. وخلال فترة سيارة الأمان، كان ريكاردو أمام ألونسو بأربعة مراكز، لينهي السباق سابعاً مع مكلارين.

وضمن معرض كلامه بعد السباق، أكد ألونسو أن الأمر نفسه حصل في سباق ستيريا السابق، وهذا ما أثار إحباطه.

فقال: "لقد خضنا سباقين، وكنتُ أنا السائق الوحيد الذي يتجاوز السيارات عند الانطلاقة عبر الكبح المتأخر في المنعطف الأول من الجهة الداخلية".

وتابع: "تجاوزت ريكاردو ولوكلير هذه المرة، لكنهما خرجا عن المسار في مخرج المنعطف الأول أمامي، وأكثر من ذلك، تقدموا على السيارة أمامهم عبر عامل السحب قبل المنعطف الثالث".

وأردف: "شعرتُ أن ذلك ليس عدلاً مجدداً. حصل ذلك الأسبوع الماضي، لكن في هذا السباق كنتُ ضمن المنعطف الأول أمام شارل وريكاردو، وخرجت من المنعطف الأول خلف ريكاردو بـ 50 متراً".

واسترسل: "كنت السائق الوحيد الذي خاض المنعطف بشكل صحيح، لذا شعرتُ ببعض الغباء بسبب ذلك".

وكان ألونسو بالمركز 15 خلف سيارة الأمان لكنه تعافى لينهي بالمركز العاشر، لكنه يشعر بأن نتيجته كانت لتكون أفضل بكثير لولا ما حصل في المنعطف الأول.

فقال: "انطلقنا من المركز 14، لو كنتُ في المركز 11 أو 12 في اللفة الأولى لكان بوسعي الإنهاء سابعاً أو ثامناً".

وأكمل: "لم نتمكن من المنافسة في التصفيات بسبب الزحام للأسف، واليوم كذلك لأنني احترمت القوانين!".

بالمقابل، لم يبدُ أن مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد يُعير اهتماماً لشكوى ألونسو، حيث عبر عن اعتقاده بأن الإسباني لم يخسر أية مراكز بسبب خروج السائقين عن حدود المسار في اللفة الافتتاحية.

فقال: "إحدى الأمور التي قلناها واتفقنا عليها منذ بول ريكار 2019، أنه وخلال اللفة الافتتاحية والمنعطفات الأولى، يتوجب على السيارة العودة خلف السيارة التي دخلت المنعطف أمامها".

وأكمل: "نظرنا في الواقعة التي أشار إليها ألونسو، ومن الزوايا التي شاهدنا عبرها، كان ذلك بالضبط ما حصل".

وأردف: "بشكل عام، وضمن هذه الظروف، يُطلب من الجميع النظر في هذه الأمور لمساعدة الفرق والسائقين إن دعت الضرورة".

واختتم: "لقد نظرنا بما حصل، في وقته".