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ألونسو شعر "بالحزن" لأخذ آخر نقطة من راسل في النمسا

كشف فرناندو ألونسو عن شعوره "ببعض الحزن" لأخذه نقطة المركز العاشر من جورج راسل سائق ويليامز في سباق جائزة النمسا الكبرى.

ألونسو شعر "بالحزن" لأخذ آخر نقطة من راسل في النمسا

كان راسل في المركز العاشر خلال المراحل الأخيرة للسباق، وكان قريباً من إهداء فريقه ويليامز نقطةً للمرة الأولى منذ جولة ألمانيا 2019.

لكن البريطاني تلقى هجوماً متواصلاً من قبل ألونسو الذي كان قد تقدم من المركز 14، ليخوضا معركة متقاربة على آخر مراكز النقاط مع بقاء أقل من عشر لفات حتى النهاية.

وتمكن راسل من التحمل وصدّ هجوم الإسباني لفترة جيدة، لكن ألونسو نجح بتجاوزه مع بقاء خمس لفات حتى النهاية.

وصرح البريطاني أنه مسرور لتمكنه من صدّ ألونسو بالرغم من خسارة نقطة المركز العاشر.

بالمقابل، أثنى ألونسو على راسل، واصفاً إياه ببطل العالم المستقبلي.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كانت معركة متقاربة جداً، للأسف كانت على نقطة واحدة فقط، لكنني شعرت أنها آخر لفة ضمن معركة اللقب بالنسبة لنا".

وأكمل: "في مرحلة ما، كانت تلك فرصة ذهبية له ولنا بعد انطلاقه من المركز 14. كان ذلك جميلاً".

وأردف: "بطريقة ما، عندما علمتُ أنها سيارة جورج، شعرت ببعض الحزن لأنني سأنافسه".

وأضاف: "أعتقد أنه سيحظى بفرصة الوصول إلى منصة التتويج والمنافسة على الفوز بالسباقات مستقبلاً، في حال انضم إلى مرسيدس".

واسترسل: "لقد استمتعتُ اليوم. نقطة واحدة بعد الانطلاق من المركز 14 لم تكن متوقعة".

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ونجح ألونسو بالتعافي إلى المركز العاشر ليسجل النقاط في أربعة سباقات متتالية، وذلك بعد تصفيات محبطة أعاقهُ فيها سيباستيان فيتيل عندما كان يحاول تسجيل لفة سريعة خلال القسم الثاني.

فقال: "لقد كانت وتيرة السيارة جيدة جداً في السباق".

وأردف: "أعتقد أننا كنا مرة أخرى اليوم، تنافسيين".

واختتم: "لو بدأنا من مركز جيد حقاً، أعتقد أن مركز انطلاق خامس أو سادس كان هدفاً معقولاً. لكننا انطلقنا من 14، لو كنت في المركز 11 أو 12 في اللفة الأولى، حينها بوسعك الإنهاء بالمركز الثامن أو السابع. لكن رغم ذلك، كانت نتيجة إيجابية لنا".

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