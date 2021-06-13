غادر بطل العالم مرّتين البطولة في نهاية موسم 2018 بعد أربعة أعوامٍ صعبة مع مكلارين فشل فيها في تحقيق أيّة منصّات تتويج.

وأشار الإسباني إلى نيّته في إكمال التاج الثلاثي في رياضة المحرّكات، حيث فاز بسباق لومان 24 ساعة مرّتين مع تويوتا، وتسابق في إندي 500 في 2020.

كما أنّه شارك في رالي داكار وكذلك سباق دايتونا 24 ساعة وفاز بالأخير في 2019.

لكنّ الإسباني آثر العودة إلى الفورمولا واحد مع ألبين هذا الموسم مُوقّعًا على عقدٍ بعامين، وكشف مؤخّرًا بأنّه يستمتع بعودته أكثر ممّا توقّع.

وقال ألونسو: "هناك عاملان لعبا دورًا كبيرًا في هذا. الأوّل هو حاجتي لراحة العامين بعد 18 عامًا في الفورمولا واحد من دون توقّف وبالتزامٍ كامل. كانت الفورمولا واحد متطلّبة للغاية في مرحلة ما".

وأضاف: "كانت لديّ تحديات أخرى في عقلي على صعيد لومان، ودايتونا وبطولة العالم للتحمّل، إلخ. كان عليّ خوضها وإكمالها لأكون سعيدًا ولأكون حرًا وأعود للاستمتاع".

وأردف: "اعتقدت بأنّني أخسر وقتي في الفورمولا واحد ما لم أخض تلك التحديات، أعني بعض آخر المواسم قبل 2018. لذا حالما أكملت تلك التحديات فقد أصبحت حرًا أكثر بشكلٍ ما للاستمتاع بكلّ عطلة نهاية أسبوع".

وشرح ألونسو أنّ العام الثاني الذي ساعده على الاستمتاع يتمثّل في مدى اندماجه في فريق ألبين. إذ تُمثّل هذه فترته الثالثة مع الحظيرة المتمركزة في إنستون بعد أن دافع عن ألوان فريق رينو بين 2003 و2006 ومن ثمّ بين 2008 و2009.

وقال ألونسو: "العامل الثاني هو الفريق، أعتقد بأنّ الفريق مدهش".

وأكمل: "تعلمون الأجواء التي لدينا الآن، والحافز الذي لدينا في إنستون وفيري والعمل الجاد الذي يبذله الجميع، وكيفي مقاربة كلّ عطلة نهاية أسبوع وكيفيّة مقاربة كلّ نجاحٍ صغير نحصل عليه في بعض الجولات وكذلك مقاربة اللحظات السيّئة التي نواجهها أحيانًا".

وأردف: "نحن متّحدون جميعًا في ذات الوجهة، وذلك رائعٌ على الدوام".