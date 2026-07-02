ألونسو: سيلفرستون ستكون "مختلفة تمامًا وغير ممتعة" مع سيارات الفورمولا 1 لعام 2026

كان ماكس فيرستابن قد قال نهاية الأسبوع الماضي في النمسا إنه انفجر ضاحكًا بعدما جرب حلبة سيلفرستون على جهاز المحاكاة، وهو انطباع بدأ يتكرر مع سائقين آخرين طُلب منهم إبداء رأيهم بشأن الحلبة في ظل اللوائح الجديدة.

وقال ألونسو لوسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن السباقين المقبلين سيقدمان تجربة مختلفة تمامًا عما اعتدنا عليه في سيلفرستون وسبا".

وأضاف: "لقد كانتا حلبتين رائعتين في الماضي، خاصة مع سيارات الجيل السابق ذات التأثير الأرضي. وأعتقد أن سيلفرستون كانت على الأرجح أفضل الحلبات لتلك السيارات، إذ كانت تناسبها بشكل مثالي".

وأردف: "لكن هذا العام سيكون الأمر مختلفًا تمامًا، ولن يكون من الممتع قيادة هذه السيارات. ومن خلال ما رأيناه في لفات جهاز المحاكاة وما شابه ذلك، أعتقد أن الأمر سيكون محزنًا إلى حد ما، سواء بالنسبة إلى السائقين أو الجماهير."

وتكمن المشكلة أساسًا في تصميم الحلبة، أو بالأحرى في التوزيع غير المتوازن للمناطق التي تسمح بإعادة شحن بطاريات السيارات. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مشاهد مشابهة لما حدث في جائزتي أستراليا واليابان، حيث اضطر السائقون إلى استعادة الطاقة عبر تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية في منعطفات كانت تُجتاز بسرعات أعلى وتمثل تحديًا أكبر مع سيارات الجيل السابق.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قد أجرى تعديلًا على اللوائح قبل جائزة ميامي الكبرى، عبر فرض حدود جديدة لكمية الطاقة التي يمكن استعادتها خلال اللفة. ورغم أن هذا الإجراء قد يقلل الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، فإن خفض السعة الكهربائية ينعكس بطبيعة الحال على الأزمنة القصوى للفات والسرعات القصوى.

وكان من المتوقع أن تشكل سيلفرستون تحديًا خاصًا مع لوائح 2026، إذ إنه بعد سلسلة سريعة جدًا من المنعطفات في بداية اللفة، تصبح الحلبة مكونة في معظمها من خطوط مستقيمة تتخللها منعطفات سريعة نسبيًا.

وتبرز المشكلة بشكل خاص قبل أحد أشهر المقاطع في روزنامة الفورمولا 1، وهو سلسلة منعطفات ماغوتس وبيكيتس وتشابيل السريعة.

وقبل وصول السيارات إلى هذا المقطع، ستكون قد استهلكت على الأرجح معظم طاقتها على امتداد الخط المستقيم الذي يبدأ من منعطف لوفيلد، والذي كان في السابق يمثل خط البداية والنهاية. أما منعطف كوبس الذي يليه، فلا يتطلب تباطؤًا كافيًا يسمح بإعادة شحن البطارية بشكل مؤثر.

وبالتالي ستصل السيارات إلى هذا المقطع، الذي كان يُعد أحد أصعب الاختبارات للسائق والسيارة، وهي تمتلك قدرًا أقل بكثير من الطاقة مقارنة بالسنوات الماضية، بل وقد يضطر السائقون إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية فيه، أو على الأقل إلى رفع القدم عن دواسة الوقود وترك السيارة تتباطأ تدريجيًا.

وعندما سُئل ألونسو عن شكل مقطع ماغوتس-بيكيتس-تشابيل في ظل لوائح 2026، جاء رده حاسمًا: "سيصبح محطة لشحن الطاقة."

ولا شك أن هذا الوصف لن يلقى ترحيبًا من مالكة الحقوق التجارية للفورمولا 1، التي تبدي حساسية كبيرة تجاه أي انتقادات موجهة إلى اللوائح الجديدة. وقد خفّض "فيا" حد استعادة الطاقة لهذا الأسبوع، ومن المرجح أيضًا أن يعدّل المناطق التي يمكن فيها تفعيل وضع الخط المستقيم، لكن ذلك لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في فقدان مقطع ماغوتس-بيكيتس-تشابيل لطبيعته المميزة.

في المقابل، أثار هذا التعديل استياء الفرق التي دفعت بسائقيها إلى أجهزة المحاكاة يوم الإثنين من أجل تحسين استراتيجيات استعادة الطاقة وتوزيعها خلال التجارب التأهيلية والسباق.

وقال أوليفر بيرمان، الذي يستخدم فريقه هاس جهاز محاكاة في مدينة إبسوم تملكه تويوتا، بينما لا يزال جهاز المحاكاة الخاص بالفريق قيد الإنشاء: "الأمر صعب، لأنك تقضي الحصة بأكملها في تحسين توزيع الطاقة، ومستويات تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، وطريقة استخدام القوة في هذه المقاطع".

وأضاف: "ثم يقررون إزالة ميغاجول واحد، فتجد نفسك مضطرًا للعودة إلى نقطة البداية. والأسوأ أنهم يفعلون ذلك في توقيت يستحيل معه العودة إلى جهاز المحاكاة، خاصة مع محدودية أيام استخدامنا له."

وأوضح ألونسو أن رفع القدم عن دواسة الوقود وترك السيارة تتباطأ تدريجيًا عبر مقطع ماغوتس-بيكيتس-تشابيل سيكون تأثيره على السرعة أوضح بكثير مقارنة بما يحدث عادة في نهاية الخطوط المستقيمة عندما يبدأ الاعتماد على الطاقة الكهربائية بالتراجع.

وأضاف أن ذلك سيكون محبطًا أيضًا للسائقين الذين طالما استمتعوا بالتحدي الذي يمثله هذا المقطع.

وقال: "عندما يحدث انخفاض في الطاقة داخل المنعطف، تصبح التجربة أسوأ قليلًا مقارنة بما يحدث في نهاية الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "لأنك تتذكر هذه المنعطفات على أنها كانت شديدة الصعوبة، وتشعر فيها بقوى الجاذبية الجانبية، وكانت تمثل تحديًا بدنيًا كبيرًا. أما الآن، فأصبحت أبطأ بكثير".

ثمّ تابع: "والمشكلة عند انخفاض الطاقة داخل المنعطفات هي أن مستوى المقاومة الهوائية يكون أعلى أيضًا. فهناك مقاومة تدحرج الإطارات أثناء دوران العجلات، وبالتالي لا تخسر السرعة بسبب المقاومة الهوائية للسيارة فقط، بل تخسر سرعة إضافية لأنك تكون في وضعية انعطاف".