ألونسو سيكون "أول من يعترف" إذا ما فقد أداءه في الفورمولا واحد بعمر الـ 45

بعد تقييم خيارات مستقبله في الفورمولا واحد، وقّع ألونسو عقدًا بعدة سنوات مع أستون مارتن، والذي يضمن بقاءه في البطولة حتى نهاية موسم 2026 على الأقل.

واعتمادًا على رغبة ألونسو بمواصلة مسيرته من عدمها، فيُمكن تجديد عقده كسائق أو تحوّله إلى دور خارج قمرة القيادة مع العلامة البريطانية فيما وصفه الإسباني "بمشروع العمر".

هذا وسيبلغ ألونسو عامه الـ 45 خلال موسم 2026، وبينما لا يرى بطل العالم مرتين أية إشارة على تراجع أدائه قريبًا، لكنه أوضح بأنه سيكون صريحًا مع نفسه إذا ما شعر أنه فقد أيّا من عناصر قوته.

حيث قال: "هذا صحيح، سأبلغ الـ 45 من عمري أو أكثر وسأواصل التسابق"، مُضيفًا: "لكن وإذا ما شعرت في يوم ما أنني لست متحفزًا، أو أنني لم أعد أملك اللياقة المطلوبة أو السرعة الكافية، فإن لديّ علاقة أمينة وصريحة للغاية مع أستون مارتن".

وتابع: "حيث سأكون أول من يرفع يده ويقول: حسنًا، ربما أكون قد خسرت بعض الأمور هنا أو هناك. وسنعمل سويًا على إيجاد حلول".

وأكمل: "لكنني لا أرى أن ذلك سيحدث في الأعوام القليلة المقبلة. فكما قلت في اليابان، كان ذلك أحد أفضل السباقات في مسيرتي، لذلك أشعر أنني بحالة جيدة ولا أرى أية مشكلة".

وأردف: "لويس (هاميلتون) سيُتم كذلك عامه الـ 40 في يناير القادم، لذلك لن أكون على الأقل السائق الوحيد بعمر يتجاوز الـ 40 الذي تتحدثون عنه".