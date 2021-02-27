ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

يتّجه بطل العالم مرّتين في الفورمولا واحد لتسجيل عودته إلى عالم الفورمولا واحد هذا الموسم مع ألبين بعد غيابٍ دام لعامين.

لكنّ الإسباني كان طرفًا في حادثٍ مع سيارة أثناء تدرّبه على درّاجة هوائيّة في سويسرا هذا الشهر، ما تسبّب في كسرٍ في فكّه العلويّ تطلّب خضوعه لعمليّة جراحيّة.

وتمّ تسريح ألونسو من المستشفى بعد 48 ساعة من العمليّة، وقال الفريق أنّه يتوقّع أن يكون "قادرًا على التحضير للموسم الجديد بشكلٍ كامل" في الأسابيع المقبلة. وشارك الإسباني منذ ذلك الحين العديد من التغريدات على تويتر تُظهره يتدرّب مجدّدًا.

لكن ضمن تأكيد الفريق لخطط حدث الإطلاق الافتراضي لسيارة "آي521" الجديدة في 2 مارس/آذار، قالت ألبين أنّ ألونسو لن يُشارك في أيّة أنشطة إعلاميّة الأسبوع المقبل.

وقال الفريق: "نأسف لتأكيد أنّ فرناندو ألونسو لن يكون حاضرًا في حصّة الأسئلة والأجوبة في هذه المناسبة".

وأضاف: "الوضع الصحيّ والقوانين المتعلّقة بذلك لا تسمح له بإجراء أيّة اتّصالات أو أنشطة تسويقيّة أثناء إكماله لعمليّة التحضير الحاسمة لموسمه".

وأردف: "عوضًا عن ذلك سننشر حصّة أسئلة وأجوبة مع فرناندو للاستخدام في وسائل الإعلام وسيكون متاحًا في البحرين قبل انطلاق التجارب التحضيريّة الرسميّة".

وسيُجرى حدث الإطلاق الافتراضي في المملكة المتّحدة، لكنّ قيود السفر الحاليّة تسمح لرياضيي القمّة القادمين من دولٍ أخرى بتفادي فترة الحجر الإجباريّة إلّا عند خوضهم لمنافسات.

ويبدو أنّ تحضيرات ألونسو تأخّرت نتيجة حادثه، كما أنّ جدول تدريباته تغيّر وذلك يشرح سبب غيابه عن حدث الإطلاق.