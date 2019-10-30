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ألونسو قد يعود للفورمولا واحد مع تغير القوانين في 2021

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ألونسو قد يعود للفورمولا واحد مع تغير القوانين في 2021
30-10-2019

سينظر فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين في الفورمولا واحد بـ "عناية" في القوانين الجديدة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث يزعم بأنّها قد تُسهّل عودته إلى عالم سباقات الجائزة الكبرى في نهاية المطاف.

غادر ألونسو الفورمولا واحد مع نهاية موسم 2018، وبالرغم من أنّه حافظ على دورٍ ثانوي بعيدًا عن الحلبة مع فريق مكلارين واختبر سيارتها، إلّا أنّه أصرّ على أنّه لن يعود إلى البطولة.

لكنّ الإسباني، الذي فاز بسباق لومان 24 ساعة مرّتين، إلى جانب محاولته الفوز بسباق إنديانابوليس 500 وهو يتحضّر الآن لخوض غمار رالي داكار في النسخة المقبلة، ألمح إلى إمكانيّة عودته إلى الفورمولا واحد في 2021.

وقال: "أريد التحضير لمشاركة أخرى في إندي 500 العام المقبل بعد المشاركة في داكار، وتحضيرات جيّدة لـ 2021، لنرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف: "أحتاج للنظر في القوانين الجديدة بعناية كبيرة".

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وستكشف بطولة العالم للفورمولا واحد عن قوانينها الجديدة غدًا الخميس ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، حيث تهدف من خلال ذلك لتقريب أداء الفرق من بعضها.

وكان ألونسو قد عبّر مرارًا على إحباطه من سيطرة مرسيدس على مقدّرات البطولة منذ إعلان مغادرته في الصيف الماضي، وذلك على إثر فشله في تحقيق أيّة منصّات تتويج في الأعوام الأربعة الماضية التي أمضاها في صفوف مكلارين بين 2015-2018.

لكن في ظلّ أمل الفورمولا واحد بردم الفجوة بين الفرق الثلاثة الكبيرة وفرق الوسط، قال ألونسو أنّه متحمّسٌ بعض الشيء بالقوانين الجديدة التي لا تزال حاليًا عند مستوى "50/50" بالنسبة إليه.

وقال ألونسو حيال ذلك: "سأرى إن كانت الفورمولا واحد ستُصبح مثيرة للاهتمام أكثر ومختلطة ومن دون سيطرة فريق واحدٍ مثل الآن عندما يتمّ تأكيد القوانين، قد تكون هناك إمكانيّة للعودة".

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وسيتمّ إصدار القوانين الرياضيّة، والتقنيّة والماليّة في القسم الأوّل المؤكّد من قوانين 2021، بينما سيتزامن التصميم الجديد للسيارات مع أوّل سقفٍ للنفقات في البطولة يُقدّر بـ 175 مليون دولار.

ومن المنتظر أن تتمّ دوزنة هذه الأخيرة قبل دخولها حيّز التطبيق، أمّا التفاصيل الأخرى، مثل دفعات الفرق والصفقات الفرديّة، فستصدر في الأشهر المقبلة.

لكنّ أهداف الفورمولا واحد تتماشى مع ما يعتقد ألونسو أنّ البطولة تحتاجه.

إذ قال: "يحتاجون لموازنة الفرق، يحتاجون لموازنة التكاليف وجعل البيئة منصفة للجميع".

وأضاف: "يحتاجون لاعتماد المزيد من المكوّنات الموحّدة للفرق. إن فعلوا ذلك فأعتقد بأنّ الفرق ستكون متقاربة أكثر من بعضها البعض".

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