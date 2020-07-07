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ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021

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ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021
من قبل:
, رئيس التحرير
07-07-2020

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنّ السائق الإسباني فرناندو ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو في الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

ألونسو، البالغ 38 عامًا، سبق له القيادة لصالح رينو في ستة مواسم تمكّن من خلالها التتويج بلقبَي البطولة عامَي 2005 و2006، إذ سيعود إلى منافسات الفئة الملكة بعد انقطاعه عن البطولة في آخر موسمين.

وسيقود ألونسو سيارة رينو في 2021 إلى جانب السائق الفرنسي إستيبان أوكون مع ذهاب السائق الأسترالي دانيال ريكاردو إلى الالتحاق بصفوف فريق مكلارين.

كما نشرت مراسلة قناة "موفيستار" الإسبانية نويمي دي ميغيل تغريدةً بعد سباق جائزة النمسا الكبرى قالت فيها بأنّ مدير فريق رينو سيريل أبيتبول أخبر المهندسين الذي عملوا لحوالى 15 سنة داخل الفريق بأنّ أحد السائقين الذي سبق لهم العمل معه في الماضي سيعود إلى رينو.

ومن المتوقّع إعلان فريق رينو عن تعاقده مع ألونسو يوم غدٍ الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أنّ ألونسو شارك مع أربعة فرقٍ مختلفة بالبطولة (مينادري، رينو، فيراري ومكلارين)، حيث حقّق الفوز في 32 جائزةٍ كبرى كان آخذها في سباق إسبانيا 2013.

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الكاتب خضر الراوي

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