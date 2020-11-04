ألونسو سيحتاج إلى "بضعة سباقات" في 2021 ليشعر بالراحة داخل السيارة

خاض الإسباني بالفعل يوم تصوير ترويجي مع سيارة رينو الحالية، كما سيختبر سيارة الصانع الفرنسي بمواصفات 2018 في البحرين.

مع ذلك، اعترف بطل العالم مرّتين بأنّ الافتقار لخوض تجارب رسمية مع سيارة 2021 قبل الموسم المُقبل سيصعّب من مهمته، وعليه سيستعين بجهاز المُحاكاة في إنستون من أجل الاستعداد قدر المستطاع.

وعند سؤاله عن المدّة التي سيحتاجها ليشعر بالراحة داخل السيارة، قال ألونسو: "من الصعب معرفة ذلك الآن. لكنني أعتقد بأنّني سأحتاج لبضعة سباقات لأكون صريحًا. كون التجارب المحدودة للعام المُقبل ستصعّب من مهمة الجميع، ومن مهمتي أنا بشكل أكبر، كوني غائب عن البطولة منذ عامين".

وأضاف: "أعتقد بأنّه سيكون لدي يوم ونصف في التجارب الشتوية. ولا يُمكنك أن تتحضّر لبطولة عالم في يوم ونصف. لكن هكذا سيكون الوضع، وسأحاول الاستعانة بجهاز المُحاكاة لاختبار بعض الأمور التي نحتاجها من أجل توفير الوقت على السيارة الحقيقية، لأجل ضبط الإعدادات".

وتابع: "هذا فريق جديد، أزرار تحكّم جديدة على المقود، إجراءات جديدة، مهندسون جُدد، الكثير من الأمور الجديدة التي ستتطلّب مزيدًا من الوقت، لكنّني سأحاول جعله أقصر قدر الإمكان".

وقلّل ألونسو كذلك من تكهّنات إشراك رينو له في نهاية الموسم ضمن عودة مبكّرة للبطولة، إذ وحين سُئِل عن احتمالية مشاركته مع الفريق هذا العام، قال الإسباني: "لا، لا أعتقد ذلك. حسنًا، لا آمُل ذلك. إذا ما شاركت في سباقات 2020 فسيكون لأنّ شيئًا ما حدث لأحد سائقَي الفريق، وأتمنى ألا يحدث ذلك".

وأكمل: "كما أعتقد بأنّني لن أكون جاهزًا بالكامل، لذلك أفضّل أن أسابق عندما أشعر بأنّني مستعد للقيام بذلك".

في المقابل، أوضح ألونسو بأنّه كان قادرًا على "إعادة ضبط" ذهنيته خلال فترة ابتعاده عن الفورمولا واحد.

فقال: "أتطلّع للعودة بكل تأكيد. أعتقد بأنّني أمضيت فترة جيّدة بعيدًا عن الفورمولا واحد، وبات لدي نظرة جديدة لبعض السباقات، وبالطبّع خوض غمار إندي كار، دبليو إي سي، داكار والتجارب المختلفة الأخرى".

واختتم: "الآن أعود إلى البطولة وأنا متحمّس من جديد، مع ذهنية جديدة، وليقة بدنية مختلفة كذلك، كونه وبعد 18 عامًا في الفورمولا واحد يصبح من الصعب للغاية أن تكون بكامل لياقتك طوال الوقت. لذلك كان من الجيّد الابتعاد قليلًا تنفّس بعض الهواء الجديد، لكن أعقتد بأنّني مستعد الآن".