ألونسو سيتكلم مع "فيا" حيال عدم حيادية الحكام لأن التعامل "مختلف بحسب الجنسية"

طوال عدة سباقات، تذمرت أستون مارتن من أن سائقيها يتلقيان أقسى العقوبات من قبل الحكام.

وتلقى ألونسو عقوبة في أستراليا لشبهة قيادة خطرة، وذلك حين خفض من سرعته قبل دخول المنعطف ما أدى لحادثة تعرض لها جورج راسل سائق مرسيدس الذي كان يلاحقه.

وتمت معاقبة ألونسو مجدداً في الصين حين احتك مع كارلوس ساينز في السباق القصير، بينما تلقى لانس سترول عقوبة جراء الارتطام بالقسم الخلفي من سيارة دانيال ريكاردو خلف سيارة الأمان.

وفي ميامي، تضرر ألونسو جراء محاولة لويس هاميلتون العدائية للتجاوز من الجهة الداخلية خلال اللفة الأولى من السباق القصير.

ما أدى لحادثة تضررت فيها 4 سيارات من بينها لانس سترول ولاندو نوريس (مكلارين).

وبدا ألونسو غاضباً جداً لأن هاميلتون لم يتلقَ عقوبة جراء ذلك، مصرحاً بأن ذلك حصل "لأن هاميلتون ليس إسبانياً". ومن ثم كرر تصريحاته هذه لاحقاً بعد التصفيات الرئيسية.

حيث قال: "أشعر بأن الجنسيات غير متساوية. سأتكلم مع محمد بن سُليّم (رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’)، مع ’فيا’، أياً كانت الجهة، حول هذه المسألة".

وأكمل: "عليّ التأكد من عدم وجود أية مشكلة تجاه جنسيتي قد تؤثر في أيّ قرارات تُتخذ. ليس من أجلي وحسب، بل للأجيال المقبلة من السائقين الإسبان. لا بدّ من حمايتهم".

وعاد ألونسو ليشرح ما حصل في اللفة الأولى والحادثة مع هاميلتون.

فقال: "كان عليّ إيجاد مساحة، لأن هاميلتون كان قادماً من الجهة الداخلية دون سيطرة على سيارته".

وأكمل: "لو قمتُ أنا بذلك، لتلقيت عقوبة بالتأكيد".

وبدا ألونسو محبطاً من التصفيات كذلك، حيث خرج من القسم الثاني بالمركز 15.

حيث أضاف: "محبط بعض الشيء من التصفيات. المركز 15 في القسم الأول، من ثم 15 في الثاني. لم أمتلك ما يكفي من الوتيرة اليوم".

وتابع: "أدخلنا بعض التغييرات على الإعدادات، ربما لم تسر كما كنا نريد وأصبحنا أقل تنافسية بعض الشيء".

واختتم: "سيكون سباقاً صعباً. على أمل يسجل لانس - الذي ينطلق من المركز 11 - بعض النقاط. أما بالنسبة لي، فإنها مهمة صعبة جداً".