ألونسو سيتغيّب عن مجريات اليوم الإعلامي في المكسيك بسبب المرض

سيتغيّب فرناندو ألونسو عن الالتزامات الإعلاميّة في جائزة المكسيك الكبرى بسبب المرض، لكنّه يهدف للمشاركة في تجارب الجمعة مع احتفاله بمشاركته الـ 400 في عالم الجائزة الكبرى.

كان من المفترض أن يتغيّب الإسباني عن الحصّة الأولى على حلبة هيرمانوس رودريغيز في جميع الأحوال، حيث تمّ إدراج السائق الاحتياطي دروغوفيتش للقيادة بديلًا عنه للإيفاء ببرنامج اختبارات السائقين اليافعين.

لكنّ ألونسو لن يُشارك في الأنشطة الإعلاميّة اليوم الخميس، حيث كان من المفترض أن يظهر بجوار شارل لوكلير وجو غوانيو في المؤتمر الصحفي الرسمي.

وجاء ضمن بيانٍ نشره فريق أستون مارتن: "لا يشعر فرناندو ألونسو بأنّه على ما يرام، وبالتالي لن يُشارك في اليوم الإعلامي من جائزة المكسيك الكبرى".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأضاف: "يُركّز فرناندو بنسبة 100 بالمئة على يوم الجمعة وعودته المنتظر إلى سيارة آي.ام.آر24 في التجارب الحرّة الثانية".

وبالرغم من أنّ سباق المكسيك سيكون الجولة 400 للإسباني، فإنّه سينتظر حتّى قطر للاحتفال بانطلاقته الـ 400.

ويعود ذلك إلى فشله في الانطلاق في جائزة بلجيكا الكبرى 2001، وكذلك جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2005 وجائزة روسيا الكبرى 2017.

وقال ألونسو حول هذا الإنجاز: "من الرائع تحقيق ذلك. من الواضح أنّ البطولات والانتصارات هي المهمّة بالنسبة لنا كسائقين، لكن في ذات الوقت فإنّ ذلك يُظهر عشقي للرياضة والتزامي لتقديم أفضل المستويات لأكثر من 20 عامًا".

وأضاف: "حقّقت كلّ ما يحلم كلّ سائق سباقات بتحقيقه في ذلك الوقت: أن أصبح بطلًا للعالم، وخضت تجارب مذهلة في مواجهة بعض أفضل السائقين في العالم وعلى أفضل الحلبات".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّني سأضيف 400 سباقٍ آخر إلى مجموع سباقاتي، لكن آمل أن أشارك في 40 أو 50 سباقًا آخر في الأعوام القليلة المقبلة".