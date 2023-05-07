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ألونسو: سيارة أستون مارتن "عادت للحياة" في تصفيات ميامي بعد التجارب الحرة الثالثة الصعبة

قال فرناندو ألونسو أن سيارته أستون مارتن "عادت للحياة" في تصفيات جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد بعد تجربة إعدادات مختلفة أدت إلى تجارب حرة ثالثة "صعبة".

خلدون يونس
من قبل:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

لم تكن وتيرة أستون مارتن واضحة مع الاقتراب من التصفيات، وذلك حيث أنهى ألونسو وزميله لانس سترول بالمركزين 12 و14 على التوالي في التجارب الحرة الثالثة.

وتأهل ألونسو من القسم الأول للتصفيات لكن زميله سترول لم يحقق مركزاً أفضل من 18. لكن في القسم الثاني تقدم بطل العالم مرتين بشكل واضح، قبل أن يستفيد من القسم الثالث الفوضوي لينطلق ثانياً خلف سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

وكشف ألونسو أن التجارب الحرة الثالثة الصعبة كانت بسبب تجربة بعض الإعدادات المختلفة، لكن وبعد تعديلها "عادت الحياة للسيارة" في التصفيات.

فقال: "كانت تصفيات جيدة، أعتقد أن التجارب الحرة الثالثة كانت صعبة بالنسبة لنا".

وأكمل: "جربنا بعض الإعدادات المختلفة ولم تعمل، لكن الفريق أعاد الإعدادات المألوفة لاحقاً، لتعود السيارة إلى الحياة في التصفيات".

وتابع: "لذا، أنا مسرور جداً بالمركز الثاني. إنه صف الانطلاق الأول، سنرى ما يمكننا فعله في السباق".

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وسينطلق ألونسو أمام كارلوس ساينز سائق فيراري وكذلك كيفن ماغنوسن سائق هاس الذي قدم وتيرة جيدة للغاية.

وأكد ألونسو أنه "استمتع بكل لفة" بالرغم من انخفاض مستويات التماسك على حلبة ميامي.

وأضاف: "كانت القيادة ممتعة حقاً. خاصة ضمن المنعطفات البطيئة الصعبة هنا".

وتابع: "تقترب من الجدران بشكل كبير للغاية ما بين المنعطفين 11 و16، وعليك امتلاك الثقة بالسيارة كي تتمكن من الضغط خلال التصفيات. وقد امتلكت الثقة اليوم، وأنا مسرور للغاية".

واختتم: "كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية بالمجمل. نافذة المنافسة ضيقة جداً، والمسار زلق للغاية".

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