ألونسو: سيارة أستون مارتن "عادت للحياة" في تصفيات ميامي بعد التجارب الحرة الثالثة الصعبة
قال فرناندو ألونسو أن سيارته أستون مارتن "عادت للحياة" في تصفيات جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد بعد تجربة إعدادات مختلفة أدت إلى تجارب حرة ثالثة "صعبة".
لم تكن وتيرة أستون مارتن واضحة مع الاقتراب من التصفيات، وذلك حيث أنهى ألونسو وزميله لانس سترول بالمركزين 12 و14 على التوالي في التجارب الحرة الثالثة.
وتأهل ألونسو من القسم الأول للتصفيات لكن زميله سترول لم يحقق مركزاً أفضل من 18. لكن في القسم الثاني تقدم بطل العالم مرتين بشكل واضح، قبل أن يستفيد من القسم الثالث الفوضوي لينطلق ثانياً خلف سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.
وكشف ألونسو أن التجارب الحرة الثالثة الصعبة كانت بسبب تجربة بعض الإعدادات المختلفة، لكن وبعد تعديلها "عادت الحياة للسيارة" في التصفيات.
فقال: "كانت تصفيات جيدة، أعتقد أن التجارب الحرة الثالثة كانت صعبة بالنسبة لنا".
وأكمل: "جربنا بعض الإعدادات المختلفة ولم تعمل، لكن الفريق أعاد الإعدادات المألوفة لاحقاً، لتعود السيارة إلى الحياة في التصفيات".
وتابع: "لذا، أنا مسرور جداً بالمركز الثاني. إنه صف الانطلاق الأول، سنرى ما يمكننا فعله في السباق".
وسينطلق ألونسو أمام كارلوس ساينز سائق فيراري وكذلك كيفن ماغنوسن سائق هاس الذي قدم وتيرة جيدة للغاية.
وأكد ألونسو أنه "استمتع بكل لفة" بالرغم من انخفاض مستويات التماسك على حلبة ميامي.
وأضاف: "كانت القيادة ممتعة حقاً. خاصة ضمن المنعطفات البطيئة الصعبة هنا".
وتابع: "تقترب من الجدران بشكل كبير للغاية ما بين المنعطفين 11 و16، وعليك امتلاك الثقة بالسيارة كي تتمكن من الضغط خلال التصفيات. وقد امتلكت الثقة اليوم، وأنا مسرور للغاية".
واختتم: "كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية بالمجمل. نافذة المنافسة ضيقة جداً، والمسار زلق للغاية".
ألونسو يدعم قرارات "فيا" بتقصير منطقتَي "دي آر أس" في ميامي
ألونسو يدعم قرارات "فيا" بتقصير منطقتَي "دي آر أس" في ميامي ألونسو يدعم قرارات "فيا" بتقصير منطقتَي "دي آر أس" في ميامي
ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو
ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو ألونسو يرى أن "الحظ" ساعد لوكلير على التشبّث بالمركز الثالث في باكو
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
ألونسو يريد مساعدة سترول الذي سيقود أستون مارتن خلال السنوات العشر أو الـ 15 المقبلة
ألونسو يريد مساعدة سترول الذي سيقود أستون مارتن خلال السنوات العشر أو الـ 15 المقبلة ألونسو يريد مساعدة سترول الذي سيقود أستون مارتن خلال السنوات العشر أو الـ 15 المقبلة
وولف: لوكلير ضمن رادار مرسيدس على المدى الطويل لكن ليس الآن
وولف: لوكلير ضمن رادار مرسيدس على المدى الطويل لكن ليس الآن وولف: لوكلير ضمن رادار مرسيدس على المدى الطويل لكن ليس الآن
ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير
ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير
أحدث الأخبار
سائقو الفورمولا واحد ينتقدون المراسم "المشتّتة للتركيز" قبل سباق ميامي
سائقو الفورمولا واحد ينتقدون المراسم "المشتّتة للتركيز" قبل سباق ميامي سائقو الفورمولا واحد ينتقدون المراسم "المشتّتة للتركيز" قبل سباق ميامي
ألونسو: أستون مارتن تريد المزيد بعد منصة التتويج الرابعة في موسم 2023
ألونسو: أستون مارتن تريد المزيد بعد منصة التتويج الرابعة في موسم 2023 ألونسو: أستون مارتن تريد المزيد بعد منصة التتويج الرابعة في موسم 2023
بيريز: الوتيرة الضعيفة مع إطارات "ميديوم" أثّرت على سباقي في ميامي
بيريز: الوتيرة الضعيفة مع إطارات "ميديوم" أثّرت على سباقي في ميامي بيريز: الوتيرة الضعيفة مع إطارات "ميديوم" أثّرت على سباقي في ميامي
فيرستابن يستعرض عضلاته في ميامي أمام بيريز ومنصة تتويج جديدة لرصيد ألونسو
فيرستابن يستعرض عضلاته في ميامي أمام بيريز ومنصة تتويج جديدة لرصيد ألونسو فيرستابن يستعرض عضلاته في ميامي أمام بيريز ومنصة تتويج جديدة لرصيد ألونسو
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.