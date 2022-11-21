ألونسو "سعيدٌ بانتهاء" موسم 2022 بعد انسحابه من سباق أبوظبي

سجّل ألونسو مشاركته الأخيرة مع ألبين بعد ظهر الأحد في مرسى ياس قبيل انتقاله إلى أستون مارتن، لكنّه فشل في بلوغ خطّ النهاية بسبب تسرّب مياه.

وبالرغم من أنّ ألبين تمكّن من ضمان المركز الرابع في بطولة الصانعين بالرغم من ذلك، تحسّر ألونسو على خسارة المزيد من النقاط بعد أن كان هذا انسحابه السادس خلال الموسم.

وقال الإسباني بعد سباق أبوظبي: "مشكلة أخرى مع المحرّك للأسف، لذا كان هذا ملخّص عامي".

وأضاف: "دائمًا ما تحدث هذه الأشياء على السيارة رقم 14 للأسف".

وكان ألونسو قد عانى من عددٍ من الانسحابات السابقة هذا الموسم بسبب ضعف الموثوقيّة أو أن يكون ضحيّة حوادث أخرى على الحلبة، مثل سباق سبا مع لويس هاميلتون وأوستن مع لانس سترول.

كما أدّى ذلك إلى إكمال بطل العالم مرّتين الموسم في المركز التاسع في البطولة، بفارق 11 نقطة خلف زميله إستيبان أوكون، لكنّه أشار مرارًا إلى عدد النقاط التي خسرها هذا العام.

وعندما سُئل إن كان يشعر بالحزن على انتهاء تواجده مع ألبين، أم أنّه سعيدٌ بذلك، أجاب ألونسو: "أنا سعيد بانتهاء ذلك".

وأكمل: "ستّة انسحابات هذا العام. لكن هناك انسحابات أخرى لم تُحتسب، لكنّها كانت انسحابات في الحقيقة، مثل أستراليا بسبب مشكلة التصفيات. والسباق القصير في النمسا، لم أبدأ السباق أصلًا".

وأردف: "أعتقد بأنّه كانت هناك تسع أو عشر مشاكل موثوقيّة، وذلك غير مقبولٍ في هذا المستوى. وكلّها حدثت على سيارتي".