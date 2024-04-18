ألونسو: سترول أكثر حساسية تجاه مشاكل السيارة التي أتأقلم معها

عند سؤاله خلال المؤتمر الصحفي على هامش جائزة الصين الكبرى إذا ما تقوم أستون مارتن الآن بتطوير حزمة سيارتها لتناسب أسلوبه كونه السائق الرئيسي - وذلك بعد أن وقع عقدًا طويل الأمد مع الفريق - وهو الذي سجل 63 بالمئة من 314 نقطة حصدها الفريق وأحرز منصات تتويجه الثمانية منذ انضمامه إليه قادمًا من ألبين بداية موسم 2022، ردّ الإسباني قائلًا: "لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "نحاول رفقة لانس مساعدة الفريق بقدر المستطاع. وأرى بأن لدينا أسلوبي قيادة مختلفين، وكذلك شعورين مختلفين بالسيارة".

وتابع: "أعتقد بأن لانس لديه حساسية أفضل مني للأمور على السيارة، وهو أمر مهم للغاية من أجل الفريق. كما أرى بأن التحليل الذي يصل إليه لانس والبيانات التي يقدمها للفريق بالغة الأهمية بالنسبة لنا كي نحسّن السيارة".

وأكمل: "يمكن القول بأنني لا أتمتع بعض الشيء بحساسية تجاه بعض المشاكل أحيانًا، أنا أقود حولها وهذا ليس جيدًا. لكننا نحاول سويًا مساعدة أستون وأعتقد بأن الوجهة التي نطوّر فيها السيارة ونضبط من خلالها الإعدادات في نهاية الأسبوع هي ذاتها".

واختتم: "لذلك نصل إلى نفس النتائج، ربما بطريقة مختلفة، حيث أرى بأن هذين الأسلوبين المختلفين جيدين للفريق".