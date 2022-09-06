ألونسو: سباق هولندا كان "70 لفّة تصفيات" للتعافي نحو المركز السادس
قال فرناندو ألونسو أنّ سباقه كان مثل "70 لفّة تصفيات" في ظلّ تقدّمه من المركز الـ 13 إلى السادس، ليُعزّز آمال ألبين بتحقيق المركز الرابع في بطولة الصانعين في الفورمولا واحد.
خرج ألونسو من القسم الثاني في تصفيات زاندفورت بعد تضرّره بالزحام، لكنّه تمكّن من شقّ طريقه إلى الأمام في الفترة الأولى من عمر السباق.
وكانت ألبين من بين أوّل الفرق التي انتقلت إلى إطارات "هارد"، وهو ما ساعد ألونسو على التقدّم في الترتيب قبل التخطيط للعودة إلى إطارات "سوفت" في الفترة الأخيرة.
وتمكّن الإسباني من الإبقاء على لاندو نوريس خلفه بعد فترة سيارة الأمان الأخيرة ليعبر خطّ النهاية سابعًا، قبل أن يتقدّم إلى المركز السادس بعد تطبيق عقوبة مواطنه كارلوس ساينز الإبن.
وقال الإسباني: "كان سباقًا جيّدًا، 70 لفّة من التصفيات اليوم لأنّه لم يكن بوسعنا الهدوء في أيّ مرحلة".
وأضاف: "كانت الانطلاقة جيّدة، لكنّني خسرت بعض المراكز من الجهة الخارجيّة للمنعطف الأوّل، لذا تعيّن عليّ القتال لاستعادة بعض المراكز، وكان علينا الضغط بقوّة من أجل جعل الفترة الوسطى تنجح".
وأكمل: "ومن ثمّ عندما اعتقدنا أنّنا في الجزء المرتاح أكثر من السباق في النهاية مع الإطارات الجديدة، فقد أتت سيارة الأمان وتعيّن علينا القتال مجدّدًا لـ 12 لفّة".
وأردف: "كان سباقًا متطلّقًا للغاية بالتأكيد".
ثمّ تابع: "كان سباقًا جيّدًا ومن الواضح أنّني علمت أنّني كسبت مركزًا في النهاية، فعلنا ذلك في سبا، كسبنا مركزًا من فيراري هناك وكذلك هنا من فيراري. لذا دائمًا ما نكسب مركزًا!".
تحليل السباق: كيف تفوّقت مرسيدس على فيراري لتُنافس فيرشتابن على الفوز في زاندفورت
هورنر: هيرتا هو البديل الوحيد عن غاسلي من وجهة نظر ريد بُل
أحدث الأخبار
نيك دي فريز سيقود بديلاً عن فيتيل في التجارب الحرة الأولى لجولة إيطاليا
سيقود نيك دي فريز بديلاً عن سيباستيان فيتيل مع أستون مارتن خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا واحد على حلبة مونزا.
هورنر: تأخّر إتمام شراكة ريد بُل ليست له علاقة بحماية وظيفتي
فنّد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ "التكهّنات الجامحة" بأنّ تأخّر المحادثات بين ريد بُل وبورشه حول الشراكة المستقبليّة في بطولة العالم للفورمولا واحد متعلّقٌ بمخاوف بشأن مستقبله على رأس الفريق.
ألفا تاوري تنفي نظريات المؤامرة وتدافع عن شميتز بعد سباق هولندا
رد فريق ألفا تاوري على نظريات المؤامرة التي ظهرت مباشرة بعد انسحاب يوكي تسونودا من سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
مكلارين: انتقادات بياستري "لم تكن منصفة" بعد حقيقة قضيّته
قال فريق مكلارين أنّ الانتقادات التي وُجّهت إلى أوسكار بياستري لمغادرته ألبين أظهرت "عدم إنصافها" بعد اتّضاح الحقيقة.