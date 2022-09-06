ألونسو: سباق هولندا كان "70 لفّة تصفيات" للتعافي نحو المركز السادس

خرج ألونسو من القسم الثاني في تصفيات زاندفورت بعد تضرّره بالزحام، لكنّه تمكّن من شقّ طريقه إلى الأمام في الفترة الأولى من عمر السباق.

وكانت ألبين من بين أوّل الفرق التي انتقلت إلى إطارات "هارد"، وهو ما ساعد ألونسو على التقدّم في الترتيب قبل التخطيط للعودة إلى إطارات "سوفت" في الفترة الأخيرة.

وتمكّن الإسباني من الإبقاء على لاندو نوريس خلفه بعد فترة سيارة الأمان الأخيرة ليعبر خطّ النهاية سابعًا، قبل أن يتقدّم إلى المركز السادس بعد تطبيق عقوبة مواطنه كارلوس ساينز الإبن.

وقال الإسباني: "كان سباقًا جيّدًا، 70 لفّة من التصفيات اليوم لأنّه لم يكن بوسعنا الهدوء في أيّ مرحلة".

وأضاف: "كانت الانطلاقة جيّدة، لكنّني خسرت بعض المراكز من الجهة الخارجيّة للمنعطف الأوّل، لذا تعيّن عليّ القتال لاستعادة بعض المراكز، وكان علينا الضغط بقوّة من أجل جعل الفترة الوسطى تنجح".

وأكمل: "ومن ثمّ عندما اعتقدنا أنّنا في الجزء المرتاح أكثر من السباق في النهاية مع الإطارات الجديدة، فقد أتت سيارة الأمان وتعيّن علينا القتال مجدّدًا لـ 12 لفّة".

وأردف: "كان سباقًا متطلّقًا للغاية بالتأكيد".

ثمّ تابع: "كان سباقًا جيّدًا ومن الواضح أنّني علمت أنّني كسبت مركزًا في النهاية، فعلنا ذلك في سبا، كسبنا مركزًا من فيراري هناك وكذلك هنا من فيراري. لذا دائمًا ما نكسب مركزًا!".