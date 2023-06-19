ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي

خلال الانطلاقة خسر سائق أستون مارتن مركزه الثاني خلف ماكس فيرستابن لصالح لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

لكنه نجح لاحقاً باستعادته حين تجاوز غريمه السابق في اللفة 22 مع استعمال "دي آر أس".

ونظراً لتهديد مرسيدس المتواصل، أكد ألونسو بأنه لم يمتلك "أية لفة لأخذ استراحة صغيرة" فيما وصفها "بالمعركة الرائعة".

كما أكد بطل العالم مرتين بأنه "قاد طوال السباق وكأنها لفات تصفيات".

فقال: "أعتقد أننا كنا نأمل منافسة ريد بُل بشكل أكبر، لكننا خسرنا مركزاً لصالح لويس خلال الانطلاقة".

وأكمل: "ثم خضنا معركة في مواجهة مرسيدس ولويس كان يضغط طوال السباق لذا لم تكن لدي أية لفة للاستراحة قليلاً. لكنها كانت معركة رائعة".

وأشار ألونسو إلى أن المعركة مالت لصالح هاميلتون مع مرور السباق قبل أن تتفوق سيارة أستون مارتن بتحديثاتها الأخيرة التي أدخلتها في كندا.

فقال: "في البداية، كنت أمتلك بعض الوتيرة. في النهاية امتلك لويس مزيداً من الوتيرة. كانت معركة قاسية".

وأكمل: "كان سباقاً متطلباً جداً، 70 لفة تصفيات".

وأكد الإسباني أن هدف الفريق في جولة النمسا المقبلة تسليط المزيد من الضغط على ماكس، خاصة بعد إكمال السباق خلف الهولندي بفارق 9.7 ثانية وهو أقصر فارق حتى الآن لهذا الموسم.