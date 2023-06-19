ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي
قال فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن كامل سباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد كان بمثابة "70 لفة تصفيات" من دون أية استراحة حتى خط النهاية.
خلال الانطلاقة خسر سائق أستون مارتن مركزه الثاني خلف ماكس فيرستابن لصالح لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
لكنه نجح لاحقاً باستعادته حين تجاوز غريمه السابق في اللفة 22 مع استعمال "دي آر أس".
ونظراً لتهديد مرسيدس المتواصل، أكد ألونسو بأنه لم يمتلك "أية لفة لأخذ استراحة صغيرة" فيما وصفها "بالمعركة الرائعة".
كما أكد بطل العالم مرتين بأنه "قاد طوال السباق وكأنها لفات تصفيات".
فقال: "أعتقد أننا كنا نأمل منافسة ريد بُل بشكل أكبر، لكننا خسرنا مركزاً لصالح لويس خلال الانطلاقة".
وأكمل: "ثم خضنا معركة في مواجهة مرسيدس ولويس كان يضغط طوال السباق لذا لم تكن لدي أية لفة للاستراحة قليلاً. لكنها كانت معركة رائعة".
وأشار ألونسو إلى أن المعركة مالت لصالح هاميلتون مع مرور السباق قبل أن تتفوق سيارة أستون مارتن بتحديثاتها الأخيرة التي أدخلتها في كندا.
فقال: "في البداية، كنت أمتلك بعض الوتيرة. في النهاية امتلك لويس مزيداً من الوتيرة. كانت معركة قاسية".
وأكمل: "كان سباقاً متطلباً جداً، 70 لفة تصفيات".
وأكد الإسباني أن هدف الفريق في جولة النمسا المقبلة تسليط المزيد من الضغط على ماكس، خاصة بعد إكمال السباق خلف الهولندي بفارق 9.7 ثانية وهو أقصر فارق حتى الآن لهذا الموسم.
ألونسو: "أربع ثوانٍ" كانت تفصلني عن صف الانطلاق الأول في تصفيات كندا
ألونسو: "أربع ثوانٍ" كانت تفصلني عن صف الانطلاق الأول في تصفيات كندا ألونسو: "أربع ثوانٍ" كانت تفصلني عن صف الانطلاق الأول في تصفيات كندا
ألونسو: مشكلة التجارب الحرة الأولى في كندا "كانت محرجة بعض الشيء" للفورمولا واحد
ألونسو: مشكلة التجارب الحرة الأولى في كندا "كانت محرجة بعض الشيء" للفورمولا واحد ألونسو: مشكلة التجارب الحرة الأولى في كندا "كانت محرجة بعض الشيء" للفورمولا واحد
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا
أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا
أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا
أحدث الأخبار
ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي
ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي
هاميلتون: أستون مارتن "كانت متقدمة علينا بشكل طفيف" في سباق كندا
هاميلتون: أستون مارتن "كانت متقدمة علينا بشكل طفيف" في سباق كندا هاميلتون: أستون مارتن "كانت متقدمة علينا بشكل طفيف" في سباق كندا
فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً
فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً
فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون
فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.