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ألونسو: رينو تمنحني الفرصة للعودة إلى أعلى المستويات

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ألونسو: رينو تمنحني الفرصة للعودة إلى أعلى المستويات
من قبل:
08-07-2020

قال الإسباني فرناندو ألونسو أنّ الصانع الفرنسيّ رينو يمنحه فرصة للعودة إلى أعلى المستويات في بطولة العالم للفورمولا واحد وذلك على إثر تأكيد انضمامه إلى الفريق للموسم المقبل.

بعد قرابة شهرين من إعلان مغادرة دانيال ريكاردو نحو فريق مكلارين، انتشرت الشائعات بخصوص من سيحجز المقعد الشاغر في صفوف الصانع الفرنسيّ.

لكن على إثر تصريحات سيريل أبيتبول مدير الفريق نهاية الأسبوع الماضي بوجود "أسماء كبيرة"، كان من الواضح أنّ خيار رينو سينحصر بين فرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل.

وأكّدت مصادر بالأمس عودة ألونسو، وبالفعل جاء الإعلان الرسميّ الآن ليفيد بعودة بطل العالم مرّتين إلى صفوف الفريق الذي بدأ معه مسيرته في الفورمولا واحد.

وقال الإسبانيّ أنّ التقدّم الذي حقّقه الفريق في الفترة الشتويّة يزيد من مصداقيّة مشروع رينو، حيث يرى بأنّه يمنحه فرصة للعودة إلى أعلى مستوى.

وقال حيال ذلك: "رينو هي عائلتي، وهي تمثّل أجمل ذكرياتي في الفورمولا واحد من خلال لقبَين لبطولة العالم، لكنّني أتطلّع إلى الأمام الآن".

وتابع: "إنّه لمصدر فخرٍ أن أعود إلى الفريق الذي منحني فرصة بداية مسيرتي في الفورمولا واحد والذي يمنحني الآن الفرصة للعودة إلى أعلى المستويات".

ثمّ أكمل: "لديّ مبادئ وطموحات تتماشى مع مشروع الفريق. التقدّم الذي حقّقه الفريق في هذا الشتاء يضفي مصداقيّة على أهدافه لموسم 2022".

واختتم بالقول: "سأتشارك كامل خبرتي التسابقيّة مع كلّ المهندسين والميكانيكيين وزملائي. يرغب الفريق بالعودة إلى منصّة التتويج مثلي، ولديه الإمكانيّات لتحقيق ذلك".

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الكاتب مروان الوافي

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