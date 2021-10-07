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ألونسو: ردّة الفعل حيال حركتي في سوتشي تُثبت وجود قوانين مختلفة لسائقين مختلفين

يعتقد الإسباني فرناندو ألونسو أنّ ردّة الفعل حيال حركته في اللفّة الأولى عبورًا بمنطقة الخروج الآمن في سوتشي تثبت وجود "قوانين مختلفة لسائقين مختلفين" في الفورمولا واحد.

ألونسو: ردّة الفعل حيال حركتي في سوتشي تُثبت وجود قوانين مختلفة لسائقين مختلفين

شُوهد ألونسو بطل العالم مرّتين وهو يعبر منطقة الخروج الآمن عند المنعطف الثاني خلال لفّاته الاستطلاعيّة قبيل جائزة روسيا الكبرى، قبل أن يُكرّر ذات الحركة في اللفّة الأولى من السباق.

ولم تتّخذ "فيا" أيّ إجراءات بحقّ ألونسو كونه اعتُبر بأنّه لم يكسب أيّ أفضليّة، لكنّ حركة الإسبانيّ جذبت الكثير من الاهتمام كونها ضمنت عدم خسارته لأيّة مراكز في نقطة الكبح تلك.

وعندما سُئل عنها عشيّة انطلاق جائزة تركيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، قال ألونسو أنّه اختصر المنعطف الثاني "لرؤية الأسئلة هنا في إسطنبول"، زاعمًا أنّ ردّة الفعل أثبتت أنّ أفعاله كانت تحت المراقبة.

وقال في هذا الصدد: "كانت تلك محاولة لتأكيد أنّني عندما أفعل شيئًا ما، فإنّ سلوكهم يكون مختلفًا، وتكون لذلك تبعات مختلفة في الحدث التالي".

وأضاف: "لذا ربّما سيُغيّرون منطقة الخروج في اللفّة الأولى خلال المنعطفات الأولى الآن".

وأردف: "كنت غبيًا على المسار في أغلب البطولة وتمّ تجاوزي من الخارج خارج حدود المسار من قبل العديد من السائقين في السباقات الأولى من الموسم".

وأكمل: "حتّى في النمسا، أذكر ما حدث في سباقَيها ولم يفعلوا أيّ شيء. لم تكن هناك أسئلة في السباق التالي".

وواصل حديثه بالقول: "أمّا الآن بعد سوتشي، فهناك سؤال مطروح. ذلك يُعدّ تأكيدًا".

وشعر ألونسو بالغضب في النمسا بعد أن تجاوزه دانيال ريكاردو من الجهة الخارجيّة متجاوزًا حدود المسار الاعتياديّة في اللفّة الأولى، وهو ما جعل الإسباني يشعر بأنّه "غبيّ بعض الشيء".

ويعتقد سائق ألبين بأنّ ردّة الفعل حيال ما فعله في سوتشي مثّلت "تأكيدًا للعديد من الأشياء"، مُضيفًا: "هناك قوانين مختلفة لسائقين مختلفين، أو دعونا نقل أنّ هناك أحاديث مختلفة في الأسبوع التالي لسائقين مختلفين".

كما أشار ألونسو إلى تجاوز لاندو نوريس للخطّ الأبيض في مدخل خطّ الحظائر في المراحل الأخيرة من سباق روسيا شهد إفلاته من العقوبة واقتصر المراقبون على توجيه تأنيبٍ له.

وقال في هذا الصدد: "لنرى هويّة السائق المقبل الذي يعبر خطّ مدخل خطّ الحظائر وما العقوبة التي سيتلقاها".

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