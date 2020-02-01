ألونسو: ربّما بالغتُ بوصف محرّك هوندا بـ "محرّك الجي بي 2"

وصف الإسباني محرّك هوندا – الذي كانت تستخدمه مكلارين – بـ "المخجل" و"محرّك الجي بي2" خلال جائزة اليابان الكبرى 2015 على حلبة سوزوكا.

"تشعر كما لو أنّك في الجي بي 2، مُخجل، مُخجلٌ جدًا" قال ألونسو على اللاسلكي لمهدنسه عندما تجاوزه ماركوس إريكسون سائق ساوبر.

وكان ذلك العام الأوّل ضمن عودة هوندا إلى الفورمولا واحد، وعانى الصانع الياباني من جميع أنواع المشاكل خلال فترة تزويده لمكلارين بالمحرّكات.

"جاء ذلك نتيجة إحباط وربّما لم يكن عليّ قول ذلك، لكنّني لم أقل ذلك في المقابلات التلفزيّة أو في مؤتمر صحفي" قال ألونسو لمجلّة "اف1 ريسينغ" ضمن حوار حصري حيال تلك الرسالة اللاسلكيّة.

وأضاف: "كنت أتحدّث إلى مهندسي في محادثة خاصة (تمّت إذاعتها). لم يكن من المفترض أن تكون محادثة علنيّة. لكنّ المحرّك كان سيّئًا جدًا".

وبلغت علاقة هوندا ومكلارين نهايتها في موسم 2017 بعد أن قرّر الفريق الانتقال إلى استخدام محرّكات رينو، وذلك بعد أن أكمل الفريق المواسم الثلاثة التي تزوّد فيها بمحرّكات الصانع الياباني في المراكز التاسع، والسادس والتاسع تواليًا.

وانتقلت هوندا إثر ذلك إلى تزويد تورو روسو بالمحرّكات في 2018 قبل أن تُبرم صفقة تُزوّد بموجبها ريد بُل بالمحرّكات في 2019 وتُحقّق ثلاثة انتصارات مع ماكس فيرشتابن.

وفي حين أنّ البعض لا يزال يسخر من ألونسو بشأن تعليقاته في 2015 بالنظر إلى قدرة هوندا الآن على الفوز بالسباقات، فإنّ بطل العالم مرّتين يشعر بأنّ أيّ سائقٍ يتواجد في ذات الوضع كان لينتقد أداء المحرّك.

وأصرّ الإسباني على أنّه "سعيدٌ جدًا" برؤية هوندا تعود إلى سكّة الانتصارات.

وقال: "أكملنا سبع لفّات في أربعة أيّام خلال التجارب الأولى في خيريز في العام الأوّل. تفوز هوندا بالسباقات الآن وأتلقّى الكثير من الرسائل التي يكون محتواها: محرّك الجي بي 2 يفوز الآن، سيكون هذا يومًا حزينًا بالنسبة لك".

وأكمل: "أنا سعيدٌ جدًا، لكنّ المحرّك الذي كان لديّ في السيارة ليس هو ذاته الذي فاز في البرازيل. لو مرّ أحد سائقي القمّة بالأداء الذي مررت به أنا حينها فلا يُمكنني أن أتخيّل ما كان ليقوله. كنت أقاتل من أجل العبور إلى القسم الثاني من التصفيات في 2015 وتلقيّت ما مجموعه 575 مركز عقوبة".

وواصل شرحه بالقول: "أقول أشياء أؤمن بها. ذلك لأنّني أعتقد بأنّ تلك الأشياء هي الحقيقة. قد أكون مخطئًا أحيانًا، لكنّني لا أرى أنّني أقوم بأشياء لا يقوم بها الآخرون".

واختتم حديثه قائلًا: "لا أقرأ أشياء مختلفة عمّا يقوله الآخرون، لكنّني أرى جبلًا من الأشياء التي أقولها..."