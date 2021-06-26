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فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى أخبار

ألونسو: خضت أفضل تصفيات لي حتى الآن في النمسا

من قبل:
, محرر

قال فرناندو ألونسو أنّه خاض على الأرجح أفضل تصفيات له حتى الآن ضمن عودته إلى بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الموسم، وذلك بعد تأهّله تاسعًا لجائزة ستيريا الكبرى.

ألونسو: خضت أفضل تصفيات لي حتى الآن في النمسا

ظهر الإسباني بطل العالم مرتين بأداء متقلّب ضمن موسم عودته إلى البطولة، حيث عانى من أجل مجاراة وتيرة زميله ضمن صفوف ألبين إستيبان أوكون.

لكنّ ألونسو تمكن من خوض نهاية أسبوع جيّدة في النمسا حتى الآن، إذ سينطلق من المركز التاسع على حلبة ريد بُل رينغ، فيما تراجع أداء أوكون لينطلق من المركز الـ 17.

وتعقيبًا على نتيجة التصفيات قال ألونسو عقب الحصة: "تلك على الأرجح أفضل تصفيات لي هذا العام. صحيحٌ أنني تواجدت سابقًا في القسم الثالث، لكنني استمتعت للغاية بهذه التصفيات، ولا سيّما في قسمها الثاني حيث تواجدت في المركز السابع مع لفة جيّدة للغاية".

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وأضاف: "أعتقد أنني الآن عدت تقريبًا إلى 100 بالمئة من أدائي. لم أصل إلى 100 بالمئة بعد، كونه يكون هنالك دومًا شيء مفقود، لكنني مرتاح بشكل أكبر بكثير الآن بالمقارنة مع البحرين أو إيمولا في بداية الموسم".

هذا ويرى ألونسو أن بعض التغييرات التي أجراها الفريق قبل التصفيات قد آتت أكلها.

حيث قال: "اختبرنا بعض الأمور في التجارب الحرة الثالثة وللتصفيات، قمنا بتغيير بعض الأمور على السيارة، ربما بشكل راديكالي أكثر من المعتاد في ظروف طبيعية. لم نمانع اليوم اختبار بعض الأمور الجديدة للتصفيات، وأعتقد بأنها نجحت".

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وبالحديث عن توقعاته لسباق الغد قال ألونسو: "هنالك توقعّات بهطول الأمطار، ويُمكن لذلك أن يغيّر كل شيء، ولكن من الأفضل دومًا أن تنطلق من المراكز الأولى كما تعلمون".

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