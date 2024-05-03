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ألونسو: خروج نيوي لا يعني انهيار ريد بُل

لا يعتقد فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، أن خروج آدريان نيوي عبقري التصميم من صفوف ريد بُل، سيعني انهيار الفريق المسيطر حالياً في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

في وقت سابق من الأسبوع أكدت ريد بُل خروج نيوي من صفوفها بعد 19 عاماً أمضاها بين جدران القلعة النمساوية، وساعد الفريق على تحقيق 6 ألقاب للمصنعين و7 ألقاب للسائقين حتى الآن.

ويبدو أن نيوي غير مسرور من التجاذبات السياسية وصراعات القوى خلف كواليس ريد بُل، وهي مشاكل لم تُحل بعد.

وحين سُئِل حيال رحيل نيوي الصادم وإن كان ذلك علامة على انهيار ريد بُل، ردّ ألونسو: "لا أعتقد ذلك".

وأكمل: "من الواضح أنهم يهيمنون على الرياضة منذ 2021، وحين تحصل أمور خارج الحلبات، تخرج الكثير من الأخبار حولها".

وأضاف: "خسارة كبير التقنيين أو المصممين لصالح فريق آخر، ستكون أخباراً أقل أهمية إن كنتَ فريقاً مسيطراً".

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ومن المعلوم أن لورانس سترول مالك فريق أستون مارتن، قدم عرضاً مالياً ضخماً لضم نيوي، لكن التكهنات تشير إلى احتمالية أكبر لانتقال عبقري التصميم إلى فيراري.

ولطالما أراد ألونسو العمل مع نيوي، لكنه يعتبر أنه "محظوظ" لتواجده ضمن حقبة نيوي بحد ذاته "مشرّف" بغض النظر إن تعاملا معاً أم لا.

وأكمل: "بالنسبة لي، إنه شخص مذهل كنت محظوظاً بما يكفي للعمل ضمن نفس البيئة معه".

وأردف: "حتى وإن لم نعمل سوية على الإطلاق، أنا مسرور لأنني متواجد وأقود ضمن حقبة نيوي - أدريان نيوي الذي يصمم سيارات الفورمولا واحد".

واستكمل: "أتمنى أن أعمل معه في يوم ما… سأقود سيارة فالكيري (الخارقة التجارية التي جاءت نتاج مشروع قاده نيوي) إلى المنزل، وربما سأشعر بشيء ما حين أقودها، وهذا سيسرّني".

وعند الإشارة إلى كلامه الحارّ حول نيوي، رغم أنه صمم سيارات حرمت الإسباني من عدة ألقاب عالم، ردّ ألونسو مازحاً: "نيوي مسؤول عن خسارة 19 سائقاً للقب على مدار عقدين من الزمن!".

آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل

آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل

الصورة من قبل: ريد بُل

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