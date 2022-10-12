ألونسو حول خيارات ألبين الاستراتيجيّة: "ربّما لم يكن اللاسلكي يعمل
مزح فرناندو ألونسو بأنّ اللاسلكي لم يكن يعمل على الأرجح بعد رفض طلباته بإجراء وقفة صيانة ضمن جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد من قبل فريقه ألبين في البداية.
بعد استئناف السباق إثر فترة العلم الأحمر المطوّلة، بدأ السائقون بالانتقال إلى إطارات "انترميديت" بنهاية اللفّة السريعة الأولى.
ومع دخول زميله إستيبان أوكون في اللفّة الثانية، طُلب من ألونسو البقاء على الحلبة كي لا يضطرّ الفريق لإجراء توقّفٍ مزدوج.
وعندما أجرى الإسباني توقّفه في اللفّة التالية فقد كان دانيال ريكاردو السائق الوحيد الذي لم يتوقّف بعد، وانتهى الأمر بألونسو بخسارة مركزين.
وعانى بطل العالم مرّتين لاحقًا لتجاوز سيباستيان فيتيل، واختار التوقّف مجدّدًا وتعافى وحلّ سابعًا في النهاية بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تجاوز فيتيل عند خطّ النهاية.
وقال الإسباني: "لم تعمل الاستراتيجيّة لصالحنا اليوم. اتّخذنا القرارات الخطأ بشكلٍ مستمر. أوّلًا كنّا آخر المتوقّفين للانتقال إلى إطارات انترميديت، خسرنا مراكز".
وأردف: "ومن ثمّ توقّفنا بشكلٍ متأخّرٍ جدًا في الوقفة الثانية مع تبقي ستّ لفّات على النهاية فقط، وحللت في ذات المركز الذي كنت فيه. كنت أطلب من الفريق التوقّف في كلتا المناسبتين، لكنّ مصدحي لم يكن يعمل ربّما اليوم".
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يثق في الفريق أجاب: "كان يجب أن نتوقّف قبل 10 إلى 12 لفّة من النهاية. مثلما قلت فلا أعلم ما كانوا يفعلونه، وتوقّفنا قبل ستّ لفّات من النهاية. خسرنا فرصة".
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