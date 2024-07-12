ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"
كشف فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن السائقين قد ينسون القوانين في خضمّ المعارك المشتعلة على أرض الحلبة.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تكلم ألونسو حول جانب مثير للاهتمام من الطريقة التي يتعامل بها السائقون أثناء المعارك المحتدمة على أرض الحلبة، مؤكداً أنهم معرّضون لنسيان القوانين ببساطة.
وأشار بطل العالم مرتين إلى أن السائق يركّز بشكل كبير على هدفه أثناء المنافسات، وقد يضطر في الكثير من الأحيان للثقة بغيره من السائقين الآخرين.
وتكلم الإسباني المخضرم حول تجربته الخاصة كسائق نافس على البطولات حتى السباقات الأخيرة ضمن عدة مواسم.
فقال: "أنت كسائق تثق بغيرك من السائقين على الدوام".
وأكمل: "لكن القوانين قد تنساها أثناء اشتعال المعركة، حين تنافس على النقاط أو منصات التتويج أو حتى على الألقاب".
وتابع: "نافستُ على لقب العالم خمسَ مراتٍ في السباق الأخير (من كل موسم)، وفي اللحظة الأخيرة من الموسم. كيف يمكنك التفكير بالقوانين في لحظات كهذه؟".
وأردف: "تضغط كي تكمل التجاوز أو كي تدافع، وتحاول أن تكون عادلاً، وعليك الثقة بالسائقين الآخرين. هذه ربما لطالما كانت الطريقة التي ننافس بها".
وتعقيباً على الحادثة المثيرة للجدل التي حصلت بين ماكس فيرستابن ولاندو نوريس على صدارة سباق النمسا في ريد بُل رينغ، كشف ألونسو أنه لم يشاهدها.
حيث قال: "جميع الحوادث التي تحصل بين المتصدرين تتلقى الكثير من العواقب السلبية".
وأكمل: "في بعض الأحيان تكون هناك معارك بين المراكز المتأخرة مثل 14 أو 15 ولا تظهر على التلفاز، وبالتالي لا نرى لها أية عواقب".
وأردف: "من الصعب التعليق، لأنني لم أرَ الحادثة، ولم أرَ تفاصيلها".
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: إريك جونيوس
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