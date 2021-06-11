ألونسو: حلبات الشوارع هي السبب في تحسّن وتيرة منافسينا ولست قلقاً من أدائي

حظيت فيراري على وجه الخصوص بدفعة قوية في الأداء لتحرز قطب الانطلاق الأول في جولتي موناكو وباكو، ويشعر ألونسو أنّ ترتيب المنافسة قد تغيّر بسبب طبيعة الحلبتين الماضيتين.

لهذا السبب يبدو الإسباني مقتنعاً بأنه ومع العودة إلى حلبات اعتيادية مثل بول ريكار في فرنسا، فإن الوضع سيتحسن بالنسبة إلى فريقه ألبين بالمقارنة مع منافسيه الأساسيين.

حيث قال: "في موناكو وباكو، خسرنا بعض الأداء. كان الوضع أسوأ في موناكو، بينما كنا أقرب في باكو، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى العودة لأداء برشلونة وبورتيماو. لدينا بعض الأمل لجولة فرنسا، بأن نتمكن من إيجاد بعض الأداء الإضافي".

وأكمل: "حلبات الشوارع ساعدت بعض الفرق على تحضير إطاراتها بطريقة ترفع من أدائها. باتوا ينافسون على قطب الانطلاق الأول الآن، لكنني لا أعتقد أن هذا يعود إلى تحسينات في أداء سياراتهم: بل طريقة عمل الإطارات على حلبات الشوارع".

وأردف: "لكن ليس لدينا أية حلبات شوارع بعد الآن. حتى سنغافورة لن تتواجد هذا الموسم. لذا، ربما نعود إلى أدائنا الاعتيادي".

من جهة أخرى، حقق ألونسو أفضل نتائجه منذ عودته إلى الفورمولا واحد بعد غياب عامين، في باكو، حين حلّ سادساً إذ استفاد من إعادة انطلاق السباق مع بقاء لفتين حتى النهاية.

وبالرغم من معاناته السابقة هذا الموسم، لكن الإسباني أشار بوضوح إلى أنّه يقدّم أداءً أفضل مما يعتقده منتقدوه.

فقال: "لست غير مسرور من بعض السباقات الأخرى، التي يراها الآخرون بشكل عام سيئة جداً. لا أعتقد أنها كانت بذاك السوء".

وأكمل: "في برشلونة، من الواضح أننا اعتمدنا توقفاً وحيداً ولم نقدم الأداء المطلوب. لكننا كنا قريبين من وتيرة إستيبان (أوكون). في موناكو، أعتقد أنني أكملتُ السباق خلفه بمركزَين".

وتابع: "هذه الأمور تتكرر في كل جولة، والانتقادات تشير إلى أنني أعاني كثيراً، حتى بالمقارنة مع السائقين الذين بدلوا فرقهم مثل دانيال (ريكاردو) وغيرهم".

واختتم: "لكنني لا أعتقد أن هذا انتقاد عادل، أعتقد أن هناك فارقاً كبيراً جداً بين ما يواجهونه، وما واجهته أنا. لستُ قلقاً. كنت أعلم أنها مجرد مسألة وقت".