تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة التالي / جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022
فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى أخبار

ألونسو: حلبات الشوارع هي السبب في تحسّن وتيرة منافسينا ولست قلقاً من أدائي

يرى فرناندو ألونسو سائق ألبين أن بعضاً من منافسي فريقه - من بينهم فيراري - قد استفادوا من حلبات الشوارع فيما يتعلق بطريقة تحضير إطاراتهم، مشيراً إلى أنه غير قلق حيال أدائه في الفورمولا واحد.

ألونسو: حلبات الشوارع هي السبب في تحسّن وتيرة منافسينا ولست قلقاً من أدائي

حظيت فيراري على وجه الخصوص بدفعة قوية في الأداء لتحرز قطب الانطلاق الأول في جولتي موناكو وباكو، ويشعر ألونسو أنّ ترتيب المنافسة قد تغيّر بسبب طبيعة الحلبتين الماضيتين.

لهذا السبب يبدو الإسباني مقتنعاً بأنه ومع العودة إلى حلبات اعتيادية مثل بول ريكار في فرنسا، فإن الوضع سيتحسن بالنسبة إلى فريقه ألبين بالمقارنة مع منافسيه الأساسيين.

حيث قال: "في موناكو وباكو، خسرنا بعض الأداء. كان الوضع أسوأ في موناكو، بينما كنا أقرب في باكو، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى العودة لأداء برشلونة وبورتيماو. لدينا بعض الأمل لجولة فرنسا، بأن نتمكن من إيجاد بعض الأداء الإضافي".

وأكمل: "حلبات الشوارع ساعدت بعض الفرق على تحضير إطاراتها بطريقة ترفع من أدائها. باتوا ينافسون على قطب الانطلاق الأول الآن، لكنني لا أعتقد أن هذا يعود إلى تحسينات في أداء سياراتهم: بل طريقة عمل الإطارات على حلبات الشوارع".

وأردف: "لكن ليس لدينا أية حلبات شوارع بعد الآن. حتى سنغافورة لن تتواجد هذا الموسم. لذا، ربما نعود إلى أدائنا الاعتيادي".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، حقق ألونسو أفضل نتائجه منذ عودته إلى الفورمولا واحد بعد غياب عامين، في باكو، حين حلّ سادساً إذ استفاد من إعادة انطلاق السباق مع بقاء لفتين حتى النهاية.

وبالرغم من معاناته السابقة هذا الموسم، لكن الإسباني أشار بوضوح إلى أنّه يقدّم أداءً أفضل مما يعتقده منتقدوه.

فقال: "لست غير مسرور من بعض السباقات الأخرى، التي يراها الآخرون بشكل عام سيئة جداً. لا أعتقد أنها كانت بذاك السوء".

وأكمل: "في برشلونة، من الواضح أننا اعتمدنا توقفاً وحيداً ولم نقدم الأداء المطلوب. لكننا كنا قريبين من وتيرة إستيبان (أوكون). في موناكو، أعتقد أنني أكملتُ السباق خلفه بمركزَين".

وتابع: "هذه الأمور تتكرر في كل جولة، والانتقادات تشير إلى أنني أعاني كثيراً، حتى بالمقارنة مع السائقين الذين بدلوا فرقهم مثل دانيال (ريكاردو) وغيرهم".

واختتم: "لكنني لا أعتقد أن هذا انتقاد عادل، أعتقد أن هناك فارقاً كبيراً جداً بين ما يواجهونه، وما واجهته أنا. لستُ قلقاً. كنت أعلم أنها مجرد مسألة وقت".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

المقال السابق

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

المقال التالي

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات

2
فورمولا 1

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد

3
فورمولا 1

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين

4
فورمولا 1

هاميلتون: لا تزال هناك إيجابيّات من سباق باكو المؤلم

5
فورمولا 1

مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية

أحدث الأخبار
ريد بُل: بيريز تجاوز التوقعات لكن "لا عجلة" لتجديد عقده
فورمولا 1

ريد بُل: بيريز تجاوز التوقعات لكن "لا عجلة" لتجديد عقده

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022
فورمولا 1

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022

ألونسو: حلبات الشوارع هي السبب في تحسّن وتيرة منافسينا ولست قلقاً من أدائي
فورمولا 1

ألونسو: حلبات الشوارع هي السبب في تحسّن وتيرة منافسينا ولست قلقاً من أدائي

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة
فورمولا 1

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية
فورمولا 1

مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

فرناندو ألونسو More from
فرناندو ألونسو
ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي

ألونسو: وسائل الإعلام "ضخّمت" صعوبات بداية الموسم
فورمولا 1

ألونسو: وسائل الإعلام "ضخّمت" صعوبات بداية الموسم

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية
سباقات المقعد الأحادي الأخرى سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022

ريد بُل: بيريز تجاوز التوقعات لكن "لا عجلة" لتجديد عقده
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: بيريز تجاوز التوقعات لكن "لا عجلة" لتجديد عقده

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد

إكستريم إي: إلغاء جولتَي البرازيل والأرجنتين
إكستريم إي إكستريم إي

إكستريم إي: إلغاء جولتَي البرازيل والأرجنتين

وفاة منصور عجّة عن عمر يناهز الـ 68 عامًا
فورمولا 1 فورمولا 1

وفاة منصور عجّة عن عمر يناهز الـ 68 عامًا

أحدث الأخبار

ريد بُل: بيريز تجاوز التوقعات لكن "لا عجلة" لتجديد عقده
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: بيريز تجاوز التوقعات لكن "لا عجلة" لتجديد عقده

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022

ألونسو: حلبات الشوارع هي السبب في تحسّن وتيرة منافسينا ولست قلقاً من أدائي
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: حلبات الشوارع هي السبب في تحسّن وتيرة منافسينا ولست قلقاً من أدائي

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.