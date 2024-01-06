ألونسو: حقبة المؤثرات الأرضية في الفورمولا واحد "محيّرة"

تسبب التغيير الكبير في القوانين التقنية لموسم 2022 بتبدلات كبيرة في مستويات الانسيابية وتصاميم السيارات، حيث باتت الأرضيات تولد أكثر من 60 بالمئة من الارتكازية.

لكن ريد بُل هيمنت على هذه الحقبة حتى الآن، إذ يبدو بأن الفريق نجح باستغلال القوانين الجديدة لصالحه أكثر من الفرق الأخرى.

بالمقابل، فإن الفرق الأخرى، أستون مارتن، مكلارين، فيراري ومرسيدس، جميعها تناوبت على مركز ثاني أسرع السيارات، حيث لم تنجح بالحفاظ على مستوى أداء ثابت طوال الموسم على جميع الحلبات.

وعلق ألونسو بطل العالم مرتين على الحقبة الجديدة وصعوبة إعدادات السيارات حالياً، خاصة وأن سيارة مثل مرسيدس تمتلك نافذة عمل ضيقة للغاية.

حيث قال: "السيارات صعبة للغاية في إعداداتها، أكثر صعوبة في فهمها. والأصعب من ذلك منح أفكارك للفريق تجاهها".

وأكمل: "في بعض الأحيان، يشعر السائق أن كل شيء على ما يرام. تتوقف وتنظر في مركزك لتراه 14. وفي بعض الأحيان يحصل العكس".

وأردف: "نحن نقود سيارات صعبة: التوازن مختلف تماماً. إنها حساسة جداً لناحية إعداداتها".

بالمقابل، أشار ألونسو إلى سلوك السيارة الذي يتغير فيما يتعلق بالانسيابية وقساوة أنظمة التعليق.

فقال: "لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالانسيابية فقط. بل أنظمة التعليق التي باتت أكثر قساوة، والسيارة أكثر انخفاضاً".

وأكمل: "علاوة على الإطارات وتداخل كل شيء مع الأداء الانسيابي والتماسك الميكانيكي".

واختتم: "جميعها عوامل محيرة قليلاً في بعض الأحيان. أعتقد أنها سيارة معقدة للغاية".