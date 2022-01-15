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ألونسو "حزين" لرحيل هوندا عن الفورمولا واحد

من قبل:
, محرر

قال فرناندو ألونسو أنه "حزين" لخروج هوندا كمزود للمحركات من الفورمولا واحد، وذلك بعد الفوز بلقب بطولة السائقين في 2021 مع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

ألونسو "حزين" لرحيل هوندا عن الفورمولا واحد

أعلنت هوندا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنها ستخرج من الفورمولا واحد بعد نهاية موسم 2021، حيث ستنتقل ريد بُل - التي كانت تتزود بالمحركات اليابانية - إلى إنتاج المحركات بنفسها في ميلتون كينز، حيث ستستعمل وحدات الطاقة هذه في فريقها الأساسي والرديف ألفا تاوري.

وبينما ستساعد هوندا، فريق ريد بُل في العمل على وحدات الطاقة، لكن ماساشي ياماموتو رئيس قسم الفورمولا واحد لدى هوندا، أشار في تصريح سابق إلى أن العمل سيكون "تحت تصرف وإشراف ريد بُل الكامل، وأي تدخل من هوندا سيكون بطلبٍ من ريد بُل".

وعاد المصنع الياباني إلى الفورمولا واحد مؤخراً لكن بشراكة كارثية مع مكلارين، شهدت الكثير من مشاكل الموثوقية وضعف الأداء، لتنتهي في 2017.

مكلارين انتقلت بعدها لاستعمال محركات رينو في 2018، بينما ارتبطت هوندا بشراكة مع فريق تورو روسو الرديف لريد بُل، ما مهّد لشراكة مع الفريق الرئيسي بدءاً من 2019.

وعانى ألونسو بطل العالم مرتين حين كان يقود مع مكلارين خلال الفترة التي تزودت بها بمحركات هوندا، حيث وصفها حينها "بمحركات جي بي 2"خلال جائزة اليابان الكبرى 2015.

لكن الآن، ستترك هوندا البطولة مع لقبٍ في 2021، حيث أكد ألونسو سروره حيال هذا الإنجاز، معبراً عن حزنه لرحيل العلامة اليابانية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الواضح أنهم حين تركوا العمل مع مكلارين، لم يكونوا في أفضل مرحلة. لكنهم قاموا بعمل جيد جداً، وعيّنوا الأشخاص المناسبين".

وأكمل: "أعتقد أنهم غيروا الإدارة، واتبعوا مقاربة جديدة في العمل، أنا مسرور جداً لهم. أشعر بالحزن لرحيلهم الآن. على أمل عودتهم مجدداً".

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بالمقابل، أشار ألونسو إلى أنه وبالرغم من التوتر الذي حصل بسبب فض الشراكة بين هوندا ومكلارين، لكنه على علاقة جيدة مع ياماموتو، حيث كشف أنه توجه مباشرة إلى رئيس قسم الفورمولا واحد لدى هوندا لتهنئته، مباشرة بعد تحقيق فيرشتابن للقب في أبوظبي.

فقال: "كنت أتكلم مع ياماموتو-سان، طوال الجولات الثلاث أو الأربع الماضية، لأنني على علاقة جيدة جداً معه".

واختتم: "لقد كان الشخص الذي سمح لي بتجربة ’موتو جي بي’ وغيرها، وما زالت تجمعنا علاقة جيدة جداً. كان أول شخص قمت بتهنئته بعد فوز ماكس باللقب. أنا مسرور جداً لأجلهم".

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