ألونسو: حادث بلجيكا كان خطأ هاميلتون

حاول ألونسو تجاوز هاميلتون في اللفّة الأولى نحو المركز الثاني من الجهة الخارجيّة لمنعطف "لي كومب"، لكنّ سائق مرسيدس حشر غريمه وتسبّب ذلك في الحادث.

وتفادى ألونسو التعرّض لأيّ ضررٍ، لكنّ سيارة هاميلتون قُذفت في الهواء وتعيّن عليه التوقّف بعد ذلك للانسحاب إثر تعليمات فريقه.

وقال ألونسو عبر اللاسلكي فور وقوع الحادث: "يا له من أحمق يُغلق الباب من الجهة الخارجيّة. حظينا بانطلاقة رائعة لكنّ هذا الشاب يعرف فقط طيف يقود منطلقًا من المركز الأوّل".

وبحديثه بعد السباق، حافظ ألونسو على رأيه بأنّ هاميلتون هو المخطئ لعدم ترك مساحة له وقارن الحادث بما وقع بين البريطاني وزميله السابق نيكو روزبرغ عند ذات المنعطف في 2014.

وقال الإسباني: "بالنسبة لي فقد كان ذلك خطأً من جانبه لأنّه أغلق الباب هكذا. شاهدنا ذلك عند ذات المنعطف في الكثير من المناسبات، وقد حدث الأمر ذاته بينه وبين روزبرغ قبل بضعة أعوام".

وأكمل: "أعتقد بأنّها كانت واقعة لفّة أولى. أعتقد بأنّ ذلك يحدث، خاصة في ذلك المنعطف، هناك الكثير من الأشياء التي تجري وعادة ما تقطع ذلك المنعطف والمنعطف السادس وتعود في السابع".

وأردف: "إنّه جزءٌ صعبٌ من الحلبة بالتأكيد، وكانت تلك حادثة تسابق".

وقال ألونسو أنّ إحباطه ازداد بالنظر إلى انطلاقته القويّة من المركز الثالث، لكنّه قال بأنّ ذلك لم يضرّ كثيرًا بسباقه في النهاية.

كما كسب ألونسو مركزًا إضافيًا ليحلّ خامسًا بعد عقوبة شارل لوكلير إثر إفراطه في السرعة في خطّ الحظائر عندما أجرى توقّفًا إضافيًا مستهدفًا نقطة أسرع لفّة.

وقال الإسباني: "لا بأس، فيراري تقوم بأشياء غريبة، لذا كان ذلك أمرًا غريبًا آخر".