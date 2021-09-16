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ألونسو: حادثة فيرشتابن وهاميلتون "ليست قضية كبيرة" بل مجرد حادثة تسابق

من قبل:
, محرر

يرى فرناندو ألونسو أن كلاً من لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن "قاما بما يجب" خلال الحادثة التي جمعتهما في سباق جائزة إيطاليا الكبرى وتسببت بانسحابهما معاً.

ألونسو: حادثة فيرشتابن وهاميلتون "ليست قضية كبيرة" بل مجرد حادثة تسابق

جمعت بين المنافسَين على اللقب حادثةٌ في مونزا عندما حاول سائق ريد بُل تجاوز غريمه هاميلتون بعد الخروج من منصة الصيانة.

وتعتبر هذه ثاني حادثة لهما بعد تلك التي حصلت في سباق سيلفرستون، وتسببت هذه المرة بانسحابهما معاً.

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وبالرغم من انقسام الآراء حيال المُلام، لكنّ الحكّام وجدوا أن النسبة الأكبر من الخطأ تقع على فيرشتابن، ليتلقى بذلك عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق السباق المقبل في روسيا.

ولا يتفق ألونسو بطل العالم مرتين مع قرار الحكام، حيث وجد ما حصل حادثة تسابق تفاقمت بسبب صعود سيارة فيرشتابن على الحفف الجانبية ومن ثم استقرارها فوق سيارة هاميلتون.

فقال معلقاً بعد السباق: "إنهما بطلان، وسيتنافسان على الدوام حتى الحدود القصوى.. وما حصل اليوم يبدو أنه بسبب موقع غير موفق بالنسبة للحفف الجانبية والمنعطف، قفزت السيارة بعض الشيء ومن ثم تلامست الإطارات وحصلت الحادثة".

وتابع: "لكن وعلى سرعة منخفضة، كانا على سرعة 30 أو 40 كيلومتراً في الساعة، من دون أي خطورة، أو أي شيء".

وأردف: "لذا، لا أعتقد أنها قضية كبيرة. ربما كانت سيلفرستون كذلك، لكن ما حصل اليوم، مجرد حادثة تسابق".

وأضاف: "أعتقد أن لويس حاول سلوك الاتجاه العريض في المنعطف الأول ربما لإجبار ماكس على اختصار المنعطف. لكن ماكس لم يختصره، وبقي من الجهة الخارجية، لكن لا يمكن المرور بالمنعطف من الجهة الداخلية للمنعطف الثاني".

واسترسل: "قام كل منهما بما يجب، للأسف تلامست السيارتان".

واستطرد: "رأيت إعادة الانطلاقة كذلك، مع جيوفينازي ولوكلير، تلامسا بنفس الطريقة. سترول وبيريز تلامسا كذلك خلال الانطلاقة بنفس الطريقة في المنعطفين الأول والثاني. لكن لم تتلامس الإطارات، لذا لم نشاهد نفس النتيجة".

واستكمل: "لكن هذه مناورة اعتيادية تماماً في المنعطفين الأول والثاني، لم يحالفهما الحظ وتلامست السيارتان".

بالمقابل، يرى كارلوس ساينز سائق فيراري أنه كان يمكن تفادي الحادثة لو أراد كل من هاميلتون وفيرشتابن ذلك.

فقال: "يمكن على الدوام تفادي الحوادث. أعتقد أنهما لن يتعرضا للحوادث إن كانا يسعيان لتفاديها".

وأكمل: "إنهما يتنافسان بشراسة على الدوام ضمن معركة اللقب، وبالتالي فإنهما معرضان للحوادث، كما رأينا في الماضي. أعتقد أن هذا أمر طبيعي في الفورمولا واحد، أن يتصادم السائقان المنافسان على اللقب أكثر من مرة، صحيح؟".

وتابع: "من وجهة نظري، الحادثة واضحة تماماً. أعتقد أنني لن أخوض في التفاصيل. لن أقول رأيي. لأننا سنتكلم غالباً عن الأمر في اجتماع السائقين التالي، ولا بد أن نكون جميعنا متواجدين".

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من جهته، يرى شارل لوكلير زميل الإسباني ضمن صفوف فيراري أن حوادث كهذه متوقعة عندما ينافس السائقان على اللقب.

فقال: "من الطبيعي أن نرى مثل هذه الحوادث. إنهما ينافسان على لقب بطولة العالم وكلاهما يريد الفوز بشدة، وهذا ما كنت لأشعر به لو كنت في مكان أحد منهما".

واختتم: "لذا من المتوقع أن نرى مثل هذا، كما حصل في الماضي، لذا لن أعلّق على ما جرى".

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