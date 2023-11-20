ألونسو: جولة فيغاس "تستحق" المعاملة المميزة عن غيرها

حققت ليبرتي ميديا أخيراً أحد أكبر أهدافها في السوق الأمريكية وذلك عبر جلب سباقات الفورمولا واحد إلى مدينة لاس فيغاس الشهيرة.

لكن ظهرت بعض الأصوات المنتقدة للحدث، وكذلك عبّر بعض السائقين عن عدم رضاهم من كمية الاستعراض خلال الجولة.

حتى أن ماكس فيرستابن صرّح بأنه شعر "وكأنه مهرج" أثناء مراسم تقديم السائقين خلال الافتتاح.

لكن وبعكس وجهة نظر الهولندي، يشعر ألونسو أن الجولة تستحق هذه المعاملة المتميزة عن غيرها من الجولات.

فقال: "لا بد من القول أن مكاناً كهذا، مع الاستثمارات المصروفة ومكان التسابق، أعتقد أنه يستحق معاملة مختلفة بعض الشيء، ومزيداً من الاستعراض".

وأكمل: "لا مشكلة لديّ بمزيد من الاستعراض لمثل هذا النوع من الفعاليات".

من جهته، يرى شارل لوكلير سائق فيراري أن الجولة حملت "الكثير" ويتفق بأنها فرصة لمرة واحدة في الموسم كي تقوم الفورمولا واحد بشيء ما مختلف.

فقال: "هناك الكثير بالفعل من الأمور. لكنني أعتقد أنه وفي حال لم تقم البطولة بمثل هذه الأمور هنا، فلن تقوم بها في أي مكان آخر".

وتابع: "في مكان مثل فيغاس، فإن على الفورمولا واحد استغلال الفرصة. إن كان ذلك يعني مزيداً من الاستعراض في الجولة، فإنها ستكون فرصة رائعة".