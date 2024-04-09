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فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

ألونسو: جولة سوزوكا كانت من بين "أفضل خمس جولات" في مسيرتي

قال فرناندو ألونسو أن جائزة اليابان الكبرى كانت من بين "أفضل خمس جولات" في مسيرته على الإطلاق، وأنه "فخور جدًا" بأنه تمكن من تقديم أداء أفضل مما تمنحه السيارة.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

سيمون غالوي/ صور لات

تأهّل ألونسو بالمركز الخامس على حلبة سوزوكا، ونجح بإكمال السباق في المركز السادس، حيث خسر مركزًا لصالح شارل لوكلير سائق فيراري.

وتمكن الإسباني من البقاء أمام جورج راسل سائق مرسيدس وأوسكار بياستري سائق مكلارين خلال اللفات الختامية من السباق.

ويعتقد ألونسو بأن سيارته أستون مارتن "أيه.أم.آر24" هي خامس أسرع سيارة في البطولة حاليًا، وعليه فإنه وفريقه يسجلان نتائج أفضل من المتوقّع.

وعند سؤاله إذا كان قد ظن أن بمقدوره البقاء أمام بياستري وراسل، قال ألونسو: "لم أكن واثقًا تمامًا بطبيعة الحال. كونك لا تعرف أبدًا الوتيرة التي سيكون عليها الآخرون عند نهاية السباق".

وأضاف: "لكنني أعتقد بأن تلك كانت أفضل نهاية أسبوع بالنسبة لي، لا أعلم، ربما ضمن الخمسة الأوائل في مسيرتي على الإطلاق. أرى أن المركز الخامس في التصفيات، والمركز السادس في السباق هما نتيجة غير متوقعة تمامًا. لذلك أنا فخور جدًا بهذا الأداء".

وعندما طلب منه أن يوضّح أكثر تصريحه حول كون أستون مارتن هي خامس أسرع سيارة، قال ألونسو: "أعتقد أننا بالفعل خامس أسرع فريق، وبفارق جيد خلف المركز الرابع وفارق جيد أمام المركز السادس. أقدامنا ثابتة جيدًا في هذا الموقع".

وأكمل: "لا مجال لمقارنتنا مع فيراري، مكلارين، ريد بُل ومرسيدس. لهذا أن تنهي في المركزين الخامس والسادس في التصفيات والسباق لهو أمر غير اعتيادي تمامًا. وقد فعلنا ذلك في أستراليا أيضاً".

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