ألونسو: جعل سيارات الفورمولا 1 أخف بـ 30 كلغ في 2026 يبدو أمرًا "مستحيلًا"

كشفت "فيا" رسميًا يوم أمس الخميس عن القوانين الجديدة بالكامل لموسم 2026 في الفورمولا 1، والتي تم وضعها بناء على اعتماد وحدات طاقة تستخدم الجانب الكهربائي بشكل أكبر.

ومن أجل الحفاظ على مستوى سرعة الفورمولا 1، فقد تم توجيه الكثير من التركيز نحو تغييرات على الهيكل من شأنها تعويض التأخر من الصيغة المعقدة للمحرك، بما في ذلك إضافة أنظمة انسيابية نشطة على سيارات أصغر وأقل وزنًا بعض الشيء.

إذ سيتراجع عرض قاعدة الإطار في 2026 من 3600 ملم إلى 3400 ملم، بينما سينخفض العرض من 2000 ملم إلى 1900 ملم. كما سيتم تقليل مستويات الارتكازية بنسبة 30 بالمئة والسحب بنسبة 55 بالمئة للمساعدة في تعويض السرعات القصوى الأقل وتقليل الهواء المتسخ الذي يصعّب من ملاحقة السيارات لبعضها البعض وأن تتنافس جنبًا إلى جنب.

لكن ووسط المخاوف القائمة حيال الأداء الذي ستقدمه تلك السيارات الجديدة، فإن ألونسو سائق أستون مارتن متشكك حيال هدف البطولة بتقليل وزن السيارات بـ 30 كلغ.

حيث قال: "أعتقد أنه من المستحيل على الأرجح أن تصل إلى سيارات أقل وزنًا بـ 30 كلغ ".

وأضاف: "إذا ما ستكون وحدة الطاقة كهربائية بنسبة 50 بالمئة، فأنت بحاجة إلى بطاريات لدعم ذلك، لهذا سيزيد وزن السيارات 20 أو 30 كلغ بسبب وحدة الطاقة. ومن ثم فأنت تريد تقليل وزنها بـ 30 كلغ، ما يعني أن عليك تقليل الوزن بحوالي 60 كلغ عن الوزن الحالي، وهو ما يعتبر هدفًا مستحيلًا على الأرجح أمام الفرق".

وتابع: "لديهم عامان لبلوغ ذلك الهدف، لكن وكما هو معتاد في الفورمولا 1، فإن ما هو مستحيل في 2024 سيصبح واقعًا في 2026 لأن الفرق تملك أشخاصًا أذكياء للغاية. لكنني أعتقد بأن كل هذا هو نتيجة شيء آخر في هذه السيارات".