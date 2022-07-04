ألونسو توقّع عقوبة تجاه لوكلير لتموّجه في سيلفرستون

كان الإسباني ضمن معركة اللفّات الأخيرة من سباق سيلفرستون والتي جمعت لوكلير، بسيرجيو بيريز ولويس هاميلتون في ظلّ محاولة سائق فيراري البقاء في الأمام على إطارات "هارد" بالمقارنة مع منافسيه على إطارات "سوفت".

وتراجع لوكلير إلى المركز الرابع في النهاية، وعبر خطّ النهاية بالكاد أمام ألونسو الذي تقدّم على لاندو نوريس في سلسلة وقفات الصيانة أثناء فترة سيارة الأمان.

لكنّ ألونسو كان مقتنعًا في النهاية بأنّه كان يتقدّم مركزًا إلى الأمام كونه توقّع تلقي لوكلير لعقوبة لتحرّك أكثر من مرّة أثناء معركته مع هاميلتون أمامه.

وكان ألونسو قد تلقى عقوبة 5 ثوانٍ لتموّجه أثناء دفاعه أمام فالتيري بوتاس في اللفّة الأخيرة، لذا توقّع عقوبة مماثلة للوكلير.

وقال الإسباني لموقعنا "موتورسبورت.كوم" لقد كانت معركة ممتعة في النهاية. من الواضح أنّنا لم نكن فيها، بل مباشرة خلفها، وشاهدت كلّ الإثارة أمامي".

وأكمل: "كنّا في المركز الخامس وكنت آمل تلامس سيارتين ربّما، وكانت منصّة التتويج لتكون من نصيبنا. لكنّهم تسابقوا بشكلٍ محتدمٍ في النهاية، مع الكثير من الاحترام. كان من الممتع مشاهدة ذلك".

وأردف: "كان من الجيّد تجاوز لاندو، المركز الخامس رائعٌ مثلما قلت. لكن أعتقد بأنّه سيكون المركز الرابع، لأنّني شاهدت شارل يتحرّك أكثر من ثلاث مرّات على الخطّ المستقيم الخلفي أثناء دفاعه أمام لويس".

ثمّ تابع: "فعلت ذلك مرّة في كندا وتلقيت عقوبة 5 ثوانٍ في اللفّة الأخيرة، لذا أفترض بأنّ التحرّك ثلاث مرّات غير مسموحٍ به. لست أحد المراقبين اليوم. سأستمتع من الخارج".